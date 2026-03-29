Con alerta por lluvia y pasados por agua: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada predominada por lluvias, enmarcadas en una alerta amarilla por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este domingo una jornada predominada por lluvias intensas y ráfagas que podrán alcanzar los 80 km/h, de acuerdo con el alerta amarillo pronosticado para esta mañana.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 19 grados y el viento soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector noroeste. Asimismo, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, con una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 40 y el 70%.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a25 grados, la máxima prevista para hoy, con vientos que reducirán su intensidad a entre 13 y 22 km/h. Por su parte, la probabilidad de chaparrones bajará a entre el 10 y el 40%.

Finalmente, en la noche de este domingo, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos 21 grados, con chances de chaparrones que se mantendrán en el mismo porcentaje.

Fuente: Mi8

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