Con alguna nube pero agradable: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con 23 grados, cielo algo nublado y algunas ráfagas de hasta 50 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este jueves una jornada agradable, con poco porcentaje de nubosidad y con una temperatura que rozará los 23 grados.

En la mañana se presentarán 20 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector norte. Asimismo, el cielo estará parcialmente nublado.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 23 grados, la máxima de hoy, con un cielo que seguirá algo nublado. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este jueves, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos agradables 20 grados.

Fuente: Mi8

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