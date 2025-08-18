Con algunas lloviznas: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de 11.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con la presencia de algunas lloviznas, cielo nublado y temperaturas que no serán tan bajas.

Las lloviznas tendrán lugar en una probabilidad de entre el 10 y el 40% durante la mañana. Asimismo, la temperatura será de 11 grados, estimada como la mínima, con vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

En tanto, para la tarde, la temperatura aumentará algunos grados, llegando hasta los 14. La intensidad del viento aumentará a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Finalmente, en la noche, el cielo se mantendrá cubierto de nubosidad, con 11 grados y vientos que correrán a la misma intensidad.

