Con gran convocatoria, comenzó la campaña 2026 de donación de sangre organizada por el Colegio de Técnicos

El 19 de marzo se desarrolló la primera jornada del año para contribuir a fortalecer las reservas del banco de sangre del Centro Regional de Hemoterapia. La campaña continuará en julio y concluirá con una celebración especial el 9 de noviembre, Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual.

La primera jornada de donación voluntaria de sangre 2026 organizada por el Colegio de Técnicos-Distrito 5, se realizó el jueves 19 de marzo, en el marco de una iniciativa que este año profundiza su compromiso con el fortalecimiento de las reservas del banco de sangre del Centro Regional de Hemoterapia.

La institución será sede de una segunda campaña el 8 de julio y concluirá con la tercera, el 9 de noviembre, con una edición especial de celebración del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual.

La iniciativa está coordinada por el Área de Sustentabilidad del Colegio, junto al Centro Regional de Hemoterapia, que se ocupa del personal capacitado y el material necesario para atender a los y las voluntarias.

Las jornadas se desarrollan en la sede central del Colegio, ubicada en Dorrego 1371 y la convocatoria a donar está abierta tanto a matriculados y matriculadas como a la comunidad en general, que puede inscribirse a través de la página web de la institución: https://colegiodistrito5.com.ar/

Desde el Colegio recordaron que la donación de sangre es un acto solidario fundamental para el sistema de salud y destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas de manera periódica.

Expectativas superadas

Yamila Riva, primera vocal del Colegio de Técnicos, Distrito 5 y coordinadora de la campaña, destacó al finalizar la jornada que “estamos muy contentos con esta tercera colecta de sangre que realizamos en conjunto con el Centro de Hemoterapia del Regional, la primera de 2026. Participaron 30 personas, más de las que se habían inscripto, y además de donar sangre se sumaron a la colecta de alimentos no perecederos para donar a la ONG Palestra”.

“Estamos sumamente agradecidos con los matriculados y la comunidad y orgullosos de poder brindar el espacio para colaborar con la donación de sangre” indicó la referente.

Además confirmó que este año el Colegio coordinará dos campañas más. “Una va a ser el 8 de julio y la otra el 9 de noviembre con el bonus de que es el día del donante, así que vamos a hacer una jornada especial, con algunas sorpresas para celebrar”.

Por su parte Evelyn Vergara, una de las médicas del Centro Regional de Hemoterapia, que participa de las jornadas de donación en diferentes espacios de Mar del Plata, destacó que “es sumamente importante la donación de sangre porque no podemos encontrarla de ninguna otra manera. Por eso hacemos estas campañas que llamamos colectas externas, para poder acercar la donación a la comunidad”.

En ese sentido Vergara explicó que “muchas veces las personas no pueden ir al Centro Regional porque es muy lejos, poco accesible, los tiempos no les dan. Así que con estas campañas asistimos a instituciones, como el Colegio de Técnicos, a universidades, iglesias y otros organismos que, en conjunto, nos acompañan a mantener nuestro stock de sangre y así poder hacer frente a cualquier urgencia que se presente y abastecer a centros de salud de las zonas sanitarias octava y novena”.

Requisitos para donar

Pueden donar sangre personas de entre 16 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y se encuentren en buen estado de salud. Es necesario haber desayunado previamente -evitando alimentos con grasa animal-, haber dejado pasar al menos 60 días desde la última donación y esperar seis meses en caso de haberse realizado un tatuaje.

Quienes acuden como voluntarios en este acto altruista, obtienen un certificado médico de donación, documento válido para justificar la inasistencia laboral con goce de haberes, de acuerdo con la legislación argentina. Además disfrutan de un refrigerio provisto, en este caso por el Colegio de Técnicos. .

Colaboración permanente con Palestra

En el marco de estas campañas, el Colegio continúa acompañando a la ONG Palestra mediante la recepción de alimentos no perecederos durante todo el año y libros de cuentos infantiles.

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