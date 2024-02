Con la presencia de artistas y reconocidos curadores, charlas, talleres y refcorridos en el Museo Mar

Desde este martes el Museo MAR presentará una intensa agenda con actividades vinculadas a las muestras con charlas, talleres, recorridos y performances. Hasta el jueves se podrá disfrutar de la programación gratuita impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El martes a las 20h en sala 2, Cecilia Ivanchevich brindará un recorrido comentado por la muestra “Visión quebrada” de Luis Felipe Noé. A cargo de la curaduría, Ivanchevich destacó en referencia a la producción del artista que “ha trabajado su obra en relación con el espacio circundante, convirtiéndose en un pionero de las instalaciones desde los años sesenta. La simultaneidad de imágenes le permite presentar múltiples modos de ver a la vez que propone tratamientos estéticos y cuestionamientos sobre el objeto artístico. Al inicio sus instalaciones consistían en ambientaciones, creadas a partir de pinturas ensambladas dispuestas en las paredes de la sala, el piso, o colgadas del techo”. Se trata de una producción de la Fundación Noé.

Por otro lado, el miércoles a las 18h el reconocido artista visual Daniel Basso propone una intervención bajo el título “Charla abierta sobre mi proceso creativo in situ, etc.” Se trata de un encuentro acerca de su producción en la muestra Extra/ordinario y la relación que éstos tienen con el entorno en el que se presentan, no sólo dentro de la sala sino con la ciudad. El etc. del título comprende todos las conexiones históricas que surgen de mi formación y desarrollo como artista visual gracias a ser marplatense. Luego a las 19h se realizará una nueva edición del «Taller de deducciones» en el espacio Laboratorio a cargo de Marcos Calvari que nos invita a indagar sobre las diferentes maniobras del arte contemporáneo y a detenernos analiticamente sobre la arquitectura y el contexto que nos rodea. Con inscripción previa por IG @marmuseo.

También, a las 19h y presentado por la Fundación Noé en el Auditorio del Museo el reconocido curador Rodrigo Alonso ofrecerá un conversatorio sobre “Relatos en el espacio expandido”. Desde la década de 1960, Luis Felipe Noe rompe con la superficie ilusionista de la pintura y desarrolla un tipo de producción que dialoga con el entorno. Sin embargo, no prescinde de la figuración y el relato (como lo hicieron otras vertientes de las instalaciones), sino que, por el contrario, ensaya modos de potenciar los alcances de las narrativas plásticas. Hoy, esas investigaciones cobran un nuevo impulso, promovidas por una contemporaneidad que saluda los cuestionamientos y las transgresiones. Esta conferencia apunta a develar algunos de los mecanismos mediante los cuales la obra actual de Luis Felipe Noe adopta sus formas y estructuras de sentido tan singulares. Rodrigo Alonso es licenciado en artes especializado en arte contemporáneo, curador independiente y profesor universitario. Investigador y teórico en el terreno del arte tecnológico y la performance, es un referente de la historia y el presente de esta producción en América Latina. Ha publicado numerosos ensayos y libros sobre el tema. Como curador ha organizado exposiciones en instituciones nacionales e internacionales. En 2011 fue curador del Pabellón Argentino de la 54º Bienal Internacional de Arte de Venecia. En 2013 fue curador de la exposición inaugural del MAR, Espíritu pop.

El jueves a las 20 h llegará en la explanada del Museo llegará un nuevo capítulo de danza situada con la puesta “Site Specific – Seremos siempre parte de la fuerza del movimiento”. Se trata de una performance, de formato itinerante, invita al público a sumergirse en una puesta montada específicamente para el Museo Mar; que resulta en una deriva del espacio, de su interacción con el medio, los espectadores y el arte. El público podrá atestiguar la circulación de motivos kinestésicos y la creación de lo efímero como expresión hacia la resistencia del arte en el mundo manifestación de una realidad tangible en movimiento. Cuenta con la dirección de lova – Paula Lostra.

Esta propuesta se enmarca en el ciclo “Bailar es el fin del mundo” volumen II, se trata de un proyecto interdisciplinario que tiene a la danza y la improvisación como columna vertebral de la creación artística. Llevado adelante por el colectivo artístico SOMA danza transfeminista, el ciclo busca continuar visibilizando el trabajo artístico en danza, performance, música, improvisación y otras expresiones de mujeres cis, madres, personas trans, travas, no binaries, intersex, marikas y toda identidad no hegemónica.

