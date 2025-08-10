Con pocas nubes y una máxima de 2 dígitos: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 3 grados.

El cierre del segundo fin de semana de agosto se presentará con un cielo parcialmente nublado en Mar del Plata, según señalaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la mañana, la temperatura será la mínima esperada para el domingo, con 3 grados y una leve presencia de neblina. Asimismo, el viento soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la tarde, el termómetro aumentará hacia la máxima, con 14 grados, manteniéndose el viento en la misma intensidad y con un cielo que despejará.

Finalmente, rumbo a la noche y cierre del domingo, se presentarán 7 grados, con un viento que incrementará su intensidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

