Con un apagón del complejo de Funes y Peña se inició la protesta en defensa de la ley de financiamiento universitario

Puntualmente a las 20 se bajaron todas las teclas y fue quedando a oscuras el complejo de Peña y Funes, sede de la mayoría de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata donde alumnos, docentes, auxiliares y directivos compartieron este “apagón” con el que se puso en marcha la protesta contra el veto presidencial a la ley de fianciamiento universitario y el llamado a los legisladores nacionales a ratificar la vigencia de esa norma.

Alcanzó en principio a los espacios comunes, tanto áreas parquizadas como patios externos, y finalmente alcanzó a las aulas y oficinas, donde se estaba desarrollando actividad con normalidad.

Estas manifestaciones tendrán continuidad este miércoles con la tercera marcha federal, que tendrá su expresión en Mar del Plata desde las 17, cono una movilización y marcha que tendrá punto de inicio en el citado complejo universitario y finalizará en la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad.

“La situación financiera es muy delicada y exhortamos a legisladores que ratifiquen su voto”, aseguró el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, que participó de este “apagón” junto con otras autoridades de esta casa de estudios.

Advirtió que si el veto triunfa habrá una situación muy complicada por delante: “El presupuesto (presentado este lunes por el presidente Milei) no tiene ningún aumento para las universidades nacionales, solo se ha hecho plantear la cifra anualizada”, advirtió a Teleocho Informa la máxima autoridad de la Unmdp. “Si no se aprueba la ley y se aprueba el presupuesto lo que es simbólico será real: una universidad con poca luz”, anticipó.

Señaló que hay realidades distintas entre las 62 universidades públicas del país pero también dejó en claro que algunas de ellas tienen situaciones muy complicadas que se agravarían en el caso que la ley de financiamiento universitario tenga un revés en las cámaras legislativas, donde este miércoles deberán determinar si rechazan o queda en pie el veto presidencial.

“Más temprano que tarde, si no se refuerzan partidas, con los salarios que tienen hoy los docentes e investigadores abandonarán aulas y afectarán la educación pública”, explicó Lazzeretti sobre la caída de salarios y el éxodo de docentes e investigadores, que buscan nuevos horizontes frente a ingresos muy modestos para la calificación profesional ue tienen. “Sueldos en 1,3 millones no es un horizonte muy auspicioso para seguir trabajando en la universidad”, dijo sobre gente on doctorados o posdoctorados que implican más de diez años de formación.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios