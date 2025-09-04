Con un doblete de Lionel Messi en su despedida, la Selección Argentina goleó a Venezuela

La «Albiceleste» venció por 3-0 a la «Vinotinto» en el Monumental en el que fue el último partido oficial de Messi en el país.

La Selección Argentina venció 3-0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas gracias dos goles de Lionel Messi, en su último encuentro oficial en el país con la camiseta albiceleste, y de Lautaro Martínez.

En lo que fue un recibimiento más que emotivo, el capitán salió a la cancha con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y recibió una gran ovación por parte de toda la cancha.

Lionel Messi salió a la cancha con sus hijos en su último partido en Argentina.

En cuanto al once inicial, Lionel Scaloni sorprendió al poner de arranque a Franco Mastantuono, el ‘pibe’ surgido de River que juega en el Real Madrid, donde fue titular en los últimos dos encuentros. El joven de 18 años ya había disputado seis minutos con la «Albiceleste» en la última fecha de eliminatorias, en el encuentro ante Chile.

Argentina goléo a Venezuela con un Lionel Messi inspirado

En los primeros 20 minutos la Selección tuvo la posesión de la pelota pero no logró capitalizarlo en ocasiones de riesgo. Nicolás Tagliafico tuvo la jugada más peligrosa para el combinado local, con un disparo que fue bloqueado por el arquero Rafael Romo.

Sin embargo, a los 40′ un exquisito pase de Leandro Paredes dejó mano a mano a Julián Álvarez, quien enganchó y le cedió la pelota al «10», que con su magia característica desparramó al arquero y luego se la pinchó para adelantar a la Selección.

Así, terminó el primer tiempo con Argentina ganando por la mínima y con el monopolio tanto de la posesión como de las oportunidades. Sobre el cierre de la primera etapa, Romo le sacó el gol a Thiago Almada luego de una gran combinación con Messi.

En la segunda parte, el astro argentino siguió haciendo de las suyas. Primero, tuvo un mano a mano en el área que fue bien tapado por el arquero venezolano. Luego, metió un glorioso pase para Nicolás González, quien no pudo superar la resistencia de Romo.

Sin embargo, a los 31 minutos del complemento, Messi volvió a habilitar en carrera a González, quien colocó un certero centro para Lautaro Martínez, que en la primera pelota que tocó la mandó a guardar y amplió la ventaja en favor del local.

Apenas cuatro minutos después, una buena combinación de pases hizo que Almada conectara con el «10», que marcó su doblete y el 3-0 de la Selección.

En una de las últimas, Messi se la pinchó a Romo y anotaba el cuarto gol argentino, pero todo fue invalidado por posición adelantada. Así, todo se mantuvo igual y terminó 3-0 en favor de Argentina.

Con este resultado, Argentina -que ya estaba clasificada como primera- quedó con 38 puntos. Ahora, cerrará su participación ante Ecuador en Guayaquil.

Fuente: Ámbito

