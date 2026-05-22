¿Con un poco de sol? Cómo estará el clima este viernes 22 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 13º.

Este viernes 22 de mayo continuará el clima fresco en Mar del Plata, con algunas nubes presentes y una temperatura máxima de 13 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 4º C y viento leve del sudoeste de hasta 2 kilómetros por hora.

Por la tarde las condiciones no cambiarán demasiado: con una temperatura que alcanzará los 13º C y vientos que incrementarán hasta 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche el pronóstico anticipa una baja en la temperatura hasta los 8º C y viento del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: MI8

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