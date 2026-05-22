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¿Con un poco de sol? Cómo estará el clima este viernes 22 de mayo en Mar del Plata

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 13º.

Este viernes 22 de mayo continuará el clima fresco en Mar del Plata, con algunas nubes presentes y una temperatura máxima de 13 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 4º C y viento leve del sudoeste de hasta 2 kilómetros por hora.

Por la tarde las condiciones no cambiarán demasiado: con una temperatura que alcanzará los 13º C y vientos que incrementarán hasta 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche el pronóstico anticipa una baja en la temperatura hasta los 8º C y viento del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: MI8

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