Con una emotiva misa, iniciaron las celebraciones a San Salvador

En la mañana del domingo, en el marco de la 41° Fiesta Nacional de los Pescadores, se llevó a cabo la Solenme Misa en la Parroquia La Sagrada Familia y San Luis Orione, dando el inicio a los 95° festejos a San Salvador, patrono de la comunidad portuaria. En esta oportunidad, se realiza camino al centenario de la fundación del Colegio y la Parroquia Fundada por San Luis Orione (1924-2024)

Con la presencia del delegado municipal del Puerto, Patricio Ciminelli, en representación del Intendente del Partido de General Pueyrredon y del Presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Vicente Galeano; representantes de las fuerzas vivas, cámaras y asociaciones empresariales e instituciones de la ciudad, y feligreses, se inició la Solemne Misa concelebrada por el sacerdote, Miguel Cacciutto.

De esta manera, dio inicio una jornada emotiva organizada por la Sociedad de Patrones Pescadores en conjunto con la Comisión de Festejos San Salvador.

Cacciutto agradeció la presencia de las autoridades presentes y de todos los fieles y recordó los inicios de esta celebración: «Hoy nos convoca San Salvador, para renovar nuestra fe y todo nuestro amor a nuestro santo protector. Hace más de 90 años que se celebra esta fiesta, pero hoy se cumplen 78 años que esta fiesta fue presidida por San Luis Orione. Él estuvo aquí mismo, predicando en esta iglesia que él envió a construir en el 1924».

Además, agregó: «Hoy damos gracias a los pioneros, aquellos que pasaron a lo largo de tantos años, a los que dejaron sus vidas en el océano con sus lanchas y los ponemos a todos en el corazón del Salvador. Damos gracias por el trabajo, porque todo este puerto se forjó con el sudor de la frente, con el esfuerzo de cada día y con esa cultura del trabajo que trajeron los inmigrantes italianos y también los españoles. Ellos fueron quienes les enseñaron a las nuevas generaciones que si no se trabaja no hay pan en la mesa. Por eso le pedimos al señor que no falte pescado. Es una pena que en una nación tan rica como la nuestra tengamos pocas embarcaciones que custodien las millas del mar argentino para evitar que tantas naves de afuera se lleven todo el pescado, porque luego ese pescado no se acerca tanto a nuestras costas».

Estuvieron, además, presentes, en representación del Jefe de la Base Aérea Militar, primer teniente Efren Federico Nicolás Ruiz; en representación de la Base Naval Capitán de Coberta, Alejandro Máximo Mayerhofer; en representación del Jefe de Prefectura Naval Mar del Plata Prefecto Alegre Fabricio y Ayudante principal Biery Eduardo; el director de la Escuela Nacional de Pesca, Capitán de Navío Daniel Alberto Maldonado; el presidente del COMITES Alberto Becchi; el presidente de Casa D’Italia, Rafael Vitiello, el presidente de la Federación de Asociaciones Italianas de Mar del Plata, Marcelo Carrara y en representación de la Unión del Comercio, Industria y Producción, sra. Olga Tello de Meneses.

Comentarios

comentarios