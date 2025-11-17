Con una inversión superior a los $1.200 millones, avanza la adjudicación de la playa Santa Isabel

El Ejecutivo elevó la propuesta al Concejo para que convalide la adjudicación de paya Santa Isabel. El canon es de $62 millones y la inversión supera los $1.200 millones.

El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para adjudicar la Unidad Turística Fiscal Playa Santa Isabel, en la zona de Chapadmalal, a la firma EXOS SA, luego de que la empresa presentara la única oferta en el llamado a licitación pública realizado este año.

El proceso, que tuvo como objetivo desarrollar actividades comerciales, mejorar servicios y jerarquizar el sector, había sido convocado mediante la resolución del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc). La apertura de propuestas se llevó adelante el 17 de octubre de 2025, ocasión en la que la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación constató la presentación de una única carpeta, considerada admisible.

Una propuesta económica y de inversión de alto impacto

La empresa ofertó un canon anual de $62 millones y comprometió una inversión en obra e infraestructura de $1.236.750.000. Se trata de una cifra significativa para un sector del frente costero que, según detalla el expediente, hoy carece de servicios, equipamiento y un uso público ordenado.

El proyecto plantea trabajos de gran magnitud que permitirían poner en valor el área, sumar espacios de recreación con servicios y promover la dinamización económica, con la creación de fuentes laborales directas e indirectas.

Los anteriores llamados a licitación para esta unidad turística habían quedado desiertos, pese al creciente interés por las inversiones en la zona sur de Mar del Plata. En este nuevo proceso, la Comisión Evaluadora informó el 17 de noviembre que el oferente cumplió todos los requisitos formales exigidos en el pliego.

Asimismo, la propuesta alcanzó el puntaje previsto en la normativa, lo que habilitó al Ejecutivo a avanzar con la elaboración del proyecto de adjudicación.

El expediente señala que la iniciativa incorpora criterios de sustentabilidad ambiental, garantiza el acceso público y contempla un desarrollo respetuoso del entorno natural. Estos lineamientos se enmarcan en los ejes estratégicos que impulsa la gestión municipal en materia de turismo, ordenamiento territorial y bienestar ciudadano.

Con el informe técnico favorable y la oferta validada, el Ejecutivo remitió el proyecto de ordenanza al Concejo, tal como establece el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Será el cuerpo deliberativo el que deberá definir si aprueba la adjudicación de Playa Santa Isabel a EXOS SA

