Con una máxima un poco más alta: cómo estará el clima este sábado 23 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este sábado se presentará con un cielo predominado por las nubes y una temperatura máxima de 15º.

Este sábado 23 de mayo se presentará fresco pero con una temperatura máxima un poco más alta que los últimos días en Mar del Plata, con algunas nubes presentes.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 4º C y viento leve del norte de hasta 7 kilómetros por hora.

Por la tarde las condiciones no cambiarán demasiado: con una temperatura que alcanzará los 15º C.

Hacia la noche el pronóstico anticipa una baja en la temperatura hasta los 10º C y viento que permanecerá del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: MI8

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