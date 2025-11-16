Con una remontada épica, Los Pumas le ganaron a Escocia 33 a 24 en Edimburgo

Lograron un triunfo memorable y dieron otro paso importante para ser cabezas de serie en el Mundial de 2027. Los cinco cambios simultáneos realizados por Felipe Contepomi fueron clave para que revirtieran el resultado.

Los Pumas dieron vuelta este domingo un partido muy difícil en el complemento y vencieron por 33 a 24 a Escocia en Edimburgo, en el segundo amistoso internacional de la ventana de noviembre. Gracias a esta remontada épica, se aferraron al sexto puesto del ranking internacional, algo clave para ser cabezas de serie en el Mundial de 2027.

Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, el seleccionado argentino se despertó en la segunda parte del partido. Su última victoria en suelo escocés había sido en 2009, cuando obtuvo un trabajado triunfo por 9 a 6.

El encuentro en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución. El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó a Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido y evidenciaron el mal rendimiento de los titulares en esos puestos.

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a la Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.

La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56 minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58, Pedro Rubiolo aumentó a los 70, Matera llegó al ingoal a los 74 y Justo Piccardo cerró el marcador a los 78. Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final.

Después de las victorias contra Gales y Escocia, Los Pumas enfrentarán el próximo domingo a Inglaterra en Twickenham a las 13.10 hora argentina.

Fuente: Diario Popular

