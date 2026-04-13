Concejales retoman el debate del nuevo pliego de transporte: los cambios más importantes

El expediente comenzará a tratarse este lunes en la comisión de Movilidad Urbana y propone una nueva concesión por 20 años, con cambios en recorridos, flota, frecuencias y tarifas.

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon retomará este lunes el tratamiento del nuevo pliego para avanzar con la licitación del transporte público de pasajeros, en un contexto marcado por la emergencia del transporte público que sigue vigente mientras se define el futuro esquema del servicio.

La iniciativa comenzará a analizarse en la comisión de Movilidad Urbana y contempla autorizar al Departamento Ejecutivo a convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar en concesión la prestación del servicio.

La discusión vuelve a abrirse porque el contrato actual con las empresas ya venció y el sistema funciona bajo un esquema excepcional que permite sostener la continuidad de los colectivos hasta que se resuelva la nueva concesión.

El expediente había sido elevado a fines del año pasado pero no logró avanzar en el Concejo, por lo que la responsabilidad fue trasladada al nuevo esquema de ediles que asumieron en diciembre. Regresa a la agenda con cambios orientados a reconfigurar el funcionamiento del transporte público en el distrito.

Desde el Ejecutivo sostienen que el modelo apunta a recuperar pasajeros, mejorar la conectividad entre distintos sectores del partido y reorganizar la red de recorridos según los actuales patrones de movilidad.

Uno de los ejes del proyecto es ajustar las frecuencias y la cantidad mínima de unidades a la demanda real del sistema. Según el diagnóstico oficial, el servicio todavía no recuperó el nivel de usuarios previo a la pandemia, por lo que se busca evitar un esquema sobredimensionado que termine encareciendo la prestación.

El nuevo pliego también plantea una reorganización de las líneas y la incorporación de nuevas trazas desde el inicio de la futura concesión. La intención es optimizar la cobertura, facilitar la circulación y adaptar la red a las necesidades actuales de la ciudad.

Dentro de ese esquema se ratifica el rol de la Línea Anular, pensada como un corredor para conectar barrios periféricos, subcentros urbanos y puntos estratégicos sin pasar siempre por el centro, una lógica que hoy define al sistema radial.

Otro de los puntos destacados es la integración tarifaria. El proyecto prevé que los usuarios puedan realizar transbordos entre distintas líneas en cualquier punto del distrito dentro de un plazo determinado sin pagar un segundo boleto.

Además, el Municipio propone sumar incentivos para fomentar el uso del transporte público. Entre las alternativas aparece la creación de la categoría de pasajero frecuente, con descuentos para quienes superen cierta cantidad de viajes mensuales, además de tarifas promocionales en horarios de menor demanda.

En materia de infraestructura, el pliego prevé la instalación de 30 nuevos refugios por año durante el período de concesión. También incorpora herramientas tecnológicas como conectividad, cámaras y sensores vinculados al control y operación del servicio.

Respecto de la flota, el contrato apunta a una renovación gradual del parque automotor, con un porcentaje inicial de unidades cero kilómetro y la incorporación progresiva de vehículos accesibles, de acuerdo con las condiciones de cada recorrido.

La propuesta establece una concesión por 20 años. Desde el Ejecutivo argumentan que ese plazo permitiría amortizar las inversiones necesarias y garantizar previsibilidad para sostener cambios estructurales en el sistema.

Con este debate, el oficialismo vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para el futuro del transporte en General Pueyrredon, mientras la ciudad continúa operando bajo un régimen de emergencia hasta que se defina el nuevo modelo de prestación.

Fuente: MI8

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