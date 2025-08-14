Condena a prisión perpetua para el femicida de Mariana Domínguez: el crimen que estremeció a Miramar en 2023

La lectura del veredicto desató el llanto entre amigos y familiares de la víctima

El Tribunal Oral N°3 de Mar del Plata dictó este jueves prisión perpetua para Jacinto Ríos, acusado del femicidio de Mariana Domínguez, ocurrido en abril de 2023 en Miramar. La lectura del veredicto desató el llanto entre amigos y familiares de la víctima, quienes se congregaron frente a los tribunales marplatenses para conocer la resolución.

Según consta en la causa, Domínguez, de 27 años, fue asesinada con un disparo en la cabeza en una zona rural del kilómetro 15 de la ruta 177, mientras se encontraba junto a Ríos, su pareja, cuyo cuerpo presentaba múltiples golpes que podrían haber sido causados con culatazos.

Tras el hecho, Ríos alertó a la Policía sobre el hallazgo, aunque su declaración presentaba contradicciones y un evidente nerviosismo, lo que llevó a la fiscal Ana Caro a ordenar su detención.

Durante el juicio, se acreditó que Ríos ejercía violencia física, psicológica, sexual y económica sobre la víctima, y se encontró evidencia de soga y municiones en el lugar del crimen. Testigos, incluida una hermana de Mariana, relataron que la joven había sido aislada de su familia y que temía denunciarlo por sus hijos y por la presión psicológica que sufría.

Ríos permanecerá alojado en la Unidad Penitenciaria N°44 de Batán, sindicado por “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, y enfrentará la pena máxima establecida por la Justicia argentina.

