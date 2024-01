Confirmado: Aldosivi y Alvarado volverán a enfrentarse

Después de 27 años, volverán a enfrentarse Aldosivi y Alvarado. En la Primera Nacional 2024 habrá choques Interzonales, a diferencia de la temporada pasada. Los enfrentamientos serán ida y vuelta. Alvarado estará en la Zona A y Aldosivi se ubicará en la Zona B.

Las dos primeras fechas también se definieron: Alvarado debutará en San Juan con San Martín y en la segunda recibirá a Brown de Madryn. Por su parte, Aldosivi debutará con Atlético de Rafaela en el Minella y en la segunda visitará a Deportivo Madryn.

Se confirmó que el trascendente partido para Mar del Plata sea disputado en la Fecha 8.

Los cotejos Interzonales serán San Martín (T) -Chaco For Ever, Patronato -Colón, Defensores de Belgrano – Chacarita, Temperley -Quilmes, Alte. Brown -T. Suarez, Brown (A) -Tallares (RE), San Telmo -Arsenal, Almagro -Estudiantes (C), D. Morón -San Miguel, Def. Unidos -A. Agropecuario, Atlanta -All Boys, Chicago -Ferro, Estudiantes (RC) -Racing (Cba), Atl. de Rafaela -San Martín (SJ), Güemes -Mitre, Gimnasia (J) -Gimnasia y Tiro (S), Gimnasia (M) -D. Maipú, Aldosivi -Alvarado y D. Madryn -G. Brown.

Zona A

Alvarado

San Martín (Tucumán)

Patronato

Chacarita

Quilmes

Tristán Suárez

Talleres (RE)

Arsenal

Estudiantes (C)

San Miguel

Argentino Agropecuario (CC)

All Boys

Ferro

Racing (Cba)

San Martín (SJ)

Gimnasia (J)

Güemes

Deportivo Maipú

Brown de Madryn

ZONA B

Aldosivi

Chaco For Ever

Colón

Defensores de Belgrano

Temperley

Almirante Brown

Brown (A)

San Telmo

Almagro

Deportivo Morón

Defensores Unidos (Zárate)

Atlanta

Nueva Chicago

Estudiantes (Río Cuarto)

Atlético de Rafaela

Gimnasia y Tiro (S)

Mitre (Sgo)

Gimnasia (M)

Deportivo Madryn

Fuente. Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios