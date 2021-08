Confirman el estreno de Sueño Bendito, la serie de Maradona, para las vísperas de un día muy especial

“Las vueltas al mundo que dio mi pie. Y las vueltas adentro de su cabeza… Porque hay que estar adentro de esos botines”, se oye en una voz en off al actor que interpreta a Diego Maradona en Maradona: Sueño Bendito. Autorizada por él -incluso, antes de morir, dejó por escrito 14 hechos que quería que se contasen en la ficción y que le llevarían más problemas judiciales con su ex esposa, Claudia Villafañe , la serie contará la vida del exfutbolista.

Habrá tres actores argentinos que se pondrán en la piel del Diez en diferentes etapas de su vida: Nicolás Goldschmidt -quien lo encarnará cuando lo conocían como Pelusa en Argentinos Juniors, en los primeros años de su carrera futbolística-; Nazareno Casero -que lo interpretará en su época de mayor gloria, ya como capitán de la Selección-; Y Juan Palomino será el Diego Maradona que se vio como DT de la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Es decir, en su madurez.

Este jueves, se hizo el anuncio oficial de la fecha en que se estrenará la serie que se emitirá por Amazon Prime Video. “Conocé al hombre detrás de la leyenda”, se lee en la promoción que adelanta que el próximo 29 de octubre estará disponible en la plataforma. El lanzamiento no es casualidad: al día siguiente, el 30 de octubre, Diego Maradona cumpliría 61 años. Y será el primero desde su muerte, aquel 25 de noviembre de 2020.

Maradona: Sueño Bendito se filmó dentro de un hermetismo puro: los actores firmaron contratos de confidencialidad, no podían mostrar nada a través de sus redes sociales -excepto que los productores se los permitieran a modo de promoción- y tampoco dar entrevistas públicas con detalles sobre sus respectivos personajes o bien, la historia.

El año pasado salió a la luz un documento que Maradona había firmado el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, en donde pedía expresamente que en la ficción se contaran determinados hechos. “Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que la en mini serie que usted produce y que se encuentra en desarrollo, se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir”, dice en el escrito que, entre otros episodios, involucra a su ex suegro: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”.

Apenas se hizo público dicho documento, Claudia Villafañe inició acciones legales con el fin de evitar que se cuenten determinados hechos que involucran a su familia. “Vamos a pedirle a la Justicia argentina, a una jueza de familia por el expediente de violencia, que sea ejemplar y evite la difamación de Claudia”, aseguró por ese entonces Elba Marcovecchio, abogada de la empresaria. “Esto es un atropello a la condición de mujer, es violencia en su máxima expresión, es violencia psicológica, económica y mediática. Además, ante todo lo que firmó Diego, vamos a tratar de que la serie no se emita. Por lo menos que la justicia pueda poner alguna medida cautelar fuerte”, indicó la representante legal de la ex esposa de Maradona.

