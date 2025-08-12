Confirman el line up de shows del Enduro del Invierno: el cierre estará a cargo de Valentino Merlo

El Emturyc confirmó algunos de los artistas que se presentarán en el escenario del Enduro del Invierno el 29, 30 y 31 de agosto. Además de música, se repetirá el Monster Energy Freestyle Show.

En medio de la polémica por el pedido de informes de la Fiscalía de Estado al Ente Municipal de Turismo y Cultura tras la denuncia de un geólogo por la realización de carreras sobre la playa, el titular de la cartera, Bernardo Martín, confirmó que el Enduro del Invierno se realizará y que ya está confirmado el line up de shows que deleitarán al público durante uno de los eventos más grandes de la ciudad.

El cierre de las jornadas el día 31 de agosto estará a cargo de Valentino Merlo, el joven cantante rosarino que sorprende con su voz y su talento desde los 15 años, cuando se volvió popular con canciones como «Hoy«, «Tu otra mitad«, «Solo» y «Si no estás«.

Con su recientemente iniciada carrera musical ya acumula millones de visualizaciones en cada una de sus canciones y ha colaborado con reconocidos artistas como Q’ Lokura, Big One y Emanero. Además, sumó colaboraciones con Paulo Londra en «Princesa«, junto a Luck Ra, y en diciembre sorprendió con Coti, interpretando juntos «Dónde están corazón«.

Además, desde el municipio confirmaron la participación del cantante J Rei, rapero abocado al RKT, autor de hitazos como «Pechito partido», «Tu turrito» o «A la mitad» y el espectacular Monster Energy Freestyle Show con motos volando por los aires.

Desde su debut, el Enduro del Invierno demostró un poder de convocatoria extraordinario, superando los 500 pilotos inscriptos, y un contingente con la variedad de equipos desde los ultra profesionales, los semi pro y semi amateurs generando un universo de turistas

nacionales e internacionales que atrajeron a cientos de miles de espectadores a las playas de La Perla y Puerto Cardiel.

Este evento, que cambió “el peor fin de semana del año» se realizará el 29, 30 y 31 de Agosto en el circuito ubicado sobre las playas de La Perla, en el balneario Puerto Cardiel. Durante su edición 2024, más de 300.000 espectadores vibraron con la adrenalina al máximo con la presencia de los mejores pilotos especialistas del off-road con varios campeones Mundiales, Continentales y Nacionales durante sus tres jornadas.

La edición 2025 consolida su crecimiento con la jerarquía de fecha del Campeonato del Mundo de Carreras de Arenas con más pilotos internacionales que se sumarán en esta edición para disfrutar el ya celebrado circuito de 4.2 kilómetros que ofrece una experiencia

inolvidable tanto para los corredores como para el público y la audiencia televisiva y múltiples plataformas online.

El cronograma del evento incluye distintas actividades, desde entrenamientos y carreras de motos y cuatriciclos hasta el emocionante Monster Energy Freestyle Show, que sorprendió a los asistentes.

