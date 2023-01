CONFIRMAN LA INGESTION DE PLASTICOS Y OTROS RESIDUOS EN OCHO ESPECIES DE PEQUEÑOS CETACEOS

Recientemente se publicó un estudio realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, en cooperación con la Fundación Mundo Marino y colegas brasileños del Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS), la Universidade do Extremo Sul Catarinense y la Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Este trabajo fue publicado en la prestigiosa revista científica Marine Pollution Bulletin.

Dicha investigación analizó la ingestión de residuos marinos antropogénicos en 21 especies de Cetáceos del Atlántico Sur, incluyendo 15 especies de delfines, tres de cachalotes, tres especies de zífidos y dos especies de marsopas. Mas de 150 ejemplares, hallados muertos en la playa o capturados en redes de pesca de la Provincia de Buenos Aires y el sur del Brasil, fueron estudiados a lo largo de los últimos 30 años. Estos residuos incluyeron plásticos, maderas, y otros residuos humanos de origen desconocido.

Se encontraron restos en los tractos digestivos de 8 de las 21 especies: el delfīn común (Delphinus delphis), el cachalote enano (Kogia sima), el delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei), el zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus), la marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis), el delfín moteado (Stenella frontalis), el delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), y la tonina (Tursiops truncatus gephyreus), siendo estos los primeros registros para estas dos ultimas especies.

Se registró un total de 25 objetos en los 13 individuos que ingirieron desechos marinos. La mayoría de los objetos ingeridos eran de plástico (68 %), seguidos de objetos no identificados pero antropogénicos (20 %) y madera (12 %). Los delfines fueron el grupo que ingirió diferentes tipos de desechos marinos, mientras que los demás individuos sólo se vieron afectados por el plástico. Entre los desechos plásticos, los plásticos de un solo uso (por ejemplo, bolsas) fueron los más abundantes (40 %). En relación con el tamaño, los residuos de mas de 10cm fueron cerca del 40% de los elementos ingeridos, seguidos de aquellos de un tamaño entre 2 y 10 centímetros (24%) y los de 1 a 5 milímetros (20%).

Considerando todos los individuos analizados en este trabajo, el 8,3 % de los mismos ingirieron residuos de origen marino, procedentes de la navegación comercial o deportiva, así como también elementos derivados de la pesca comercial o recreativa. Esta proporción de ingesta es similar a la encontrada en otras áreas del océano mundial, con valores entre un 9 y un 10%. Desde una perspectiva diferente, no se encontraron residuos marinos en el 91,6 % de los individuos analizados, incluyendo 13 especies que no presentaron evidencia de residuos conspicuos en su tracto digestivo.

Este estudio destaca la importancia de estudiar detalladamente los tractos digestivos de los cetáceos que se encuentran varados en la playa, como herramienta para entender el impacto de la ingestión de basura en poblaciones del Atlántico Sur. Asimismo, la ausencia de residuos también resulta en información muy valiosa para comprender mejor la extensión del impacto de los mismos.

El presente estudio fue liderado por Antonella Padula, becaria del CONICET y miembro del Grupo de Mamíferos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMdP y el CONICET), en colaboración con otros nueve profesionales de la UNMdP, la Fundación Mundo Marino y las instituciones brasileñas, contando además con la colaboración de profesionales de la Asociación de Naturalistas Geselinos y guardaparques de la Reserva Natural Faro Querandí.

