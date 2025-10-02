Confirman que el incendio del chalet patrimonial de calle Alvear fue provocado por terceros

Se trata del inmueble de calle Alvear entre Colón y Bolívar que fue destruido por un incendio el 24 de septiembre

El incendio que destruyó el chalet patrimonial ubicado en la loma de Colón el 24 de septiembre fue provocado por terceros«. Así lo determinó la especialista a cargo de las pericias frente a la fiscal Florencia Salas.

La titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº1 informó que ayer le tomó declaración testimonial a la especialista encargada de realizar las pericias que determinaron el origen del incendio que consumió el chalet ubicado en Alvear entre Colón y Bolívar.

El incendio «se provocó con la intervención de terceras personas, sin poder precisarse si fue accidental (por descontrolarse un foco ígneo comenzado con otros fines) o doloso», explicó Salas.Fuego en el chalet de calle Alvear

En ese sentido, la especialista aseguró que la vivienda no tenía fuentes de energía propias -medidores de luz y gas, garrafas- que pudiesen destara un foco ígneo. Por lo tanto, el mecanismo que provocó el incendio provino del exterior y tuvo que ser activado por una o varias personas.

Lo que resta saber es si quienes provocaron el incendio lo hicieron de manera accidental porque se les descontroló el fuego o actuaron con intención de destruir la casa.

El chalet patrimonial se incendió el 24 de septiembre, poco después de las 22. Los vecinos de la zona comenzaron a advertir que se había desatado un incendio. Las imágenes que circularon rápidamente impactaron: el fuego arrasó por completo la vivienda.

Varias dotaciones de bomberos llegaron hasta el lugar para poder controlar el fuego. Sin embargo, por las características del inmueble el fuego se propagó rápidamente. Los bomberos trabajaron para evitar que avance sobre otras propiedades linderas.

El inmueble era de interés patrimonial y, según expertos consultados por Canal 8, no era una gran obra de arquitectura, pero sí «un testimonio» de la historia de Mar del Plata.

Pablo Mastropasqua, uno de los coordinadores del Instituto de Hábitat y Territorio pertenenciente al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, aclaró que se trataba de una casilla de madera, y que originalmente había seis en ese terreno. Formó parte de un emprendimiento inmobiliario de Benjamín Anchorena, realizado en 1903 y encargado a a la firma inglesa John Wright.

«Eran unas especies de bungalow de alquiler para el turismo, con un sistema constructivo del extranjero. Se armaban en el lugar y se ponían en alquiler. Fue un desarrollo que duró poco tiempo y quedó esta casilla en el terreno, que fue comprado por los Blaquier, la familia dueña de la gran mansión que está enfrente, al lado de la Villa Ortiz Basualdo«, explicó.

Mastropasqua contó que los nuevos dueños la usaban como casa para alojar a cuidadores y al personal de servicio. Sin embargo, luego entró en una larga etapa de abandono que perduró hasta la actualidad.

