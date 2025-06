Conflicto en el Garrahan: se decidió continuar el paro en asamblea y habrá una nueva movilización el 5 de junio

El anuncio fue realizado este martes por la tarde, a más de una semana del comienzo del conflicto. Habían reclamado “incumplimiento en el procedimiento de conciliación obligatoria” en una nota enviada a la Secretaría de Trabajo

Tras protagonizar una marcha de velas en el Obelisco, los profesionales del Hospital Garrahan decidieron este martes continuar con el paro por mejoras salariales. De esta manera, rechazaron el aumento anunciado por las autoridades del nosocomio.

Luego de confirmar que continuarán con las medidas de fuerza, expresaron que el próximo jueves 5 de junio realizarán una nueva movilización. Por la mañana, habían enviado una nota a la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, cuestionando “falta de imparcialidad” e “incumplimiento en el procedimiento de conciliación obligatoria” a la cartera.

“Una asamblea multitudinaria del personal de planta del Hospital Garrahan resolvió ir al paro desde las 21 horas del miércoles 4 de junio hasta las 7 am del viernes 6. Denunciamos que el gobierno incumplió la conciliación que él mismo había dictado, porque no citó a ninguna audiencia de negociación», expresó el secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) venían reclamando que desde que se dictó la conciliación obligatoria el jueves pasado, no fueron convocados a ninguna audiencia de negociación y remarcaron que esto profundizó el malestar entre el personal de salud.

“Nosotros no hemos tenido ningún aviso de reunión para llegar a un acuerdo para todo el personal de planta, becarios, residentes y contratados”, había adelantado Norma Lezana , secretaria general de APyT, a PERFIL. Ante esta situación, finalmente se decidió en asamble continuar con el paro.

APyT exige una recomposición del 100% para todos los cargos y un salario inicial equiparado a la canasta familiar. También reiteraron el llamado al Congreso Nacional para que trate con urgencia una Ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario del Hospital Garrahan, que garantice una solución estructural y sostenida para la institución.

Por su parte, los residentes rechazaron la oferta de un bono para elevar las becas a 1.300.000 pesos y mantienen un paro por tiempo indeterminado. “Residentes no aceptó la oferta. Era a través de un bono no remunerativo que salía de recursos genuinos del hospital hasta que se resolviera a través del Ministerio y esto no fue aceptado”, explica Norma Lezana.

El Hospital Garrahan es uno de los centros pediátricos más importantes de Argentina y es referencia para América Latina en la atención de casos de alta complejidad. En sus consultorios y quirófanos se atienden cerca del 40% de los casos de cáncer infantil de todo el país, se realizan el 50% de los trasplantes pediátricos.

Cómo fue la marcha de las velas en el Obelisco

Con una marcha de velas, los profesionales residentes del Hospital Garrahan se manifestaron este lunes por la noche en el Obelisco. Desde la Asamblea de Residentes de Pediatría del centro de salud convocaron a una «jornada pacífica, simbólica y colectiva» donde buscaron encender «una vela por cada niño» que llega a la institución y en defensa del hospital.

«Sin residentes no hay hospital, precarizados, no vamos a trabajar», es una de las consignas que cantan a coro los manifestantes que concurrieron masivamente a protestar en 9 de julio y Corrientes.

En la convocatoria también participaron familias y niños que fueron atendidos en el hospital pediátrico. “El hospital Garrahan salvó a nuestro hijo. Nosotros debemos salvar al hospital”, decía una de las banderas enarbolada por una pareja y un niño de cerca de diez años.

