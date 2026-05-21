Conflicto gremial en el Teatro Auditorium: trabajadores inician paro de 96 horas por reclamos salariales y deudas

Personal afiliado a ATE, UMTT y no agremiados realizan una retención de tareas desde este jueves. Denuncian falta de respuestas del Instituto Cultural y exigen el pago de horas extras atrasadas por más de 22 millones de pesos.

Trabajadoras y trabajadores del Teatro Auditorium iniciaron este jueves una medida de fuerza que afectará parcialmente los servicios de la institución cultural. La protesta consiste en una retención de tareas por un término inicial de 96 horas, extendiéndose desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de mayo. Según advirtieron los representantes gremiales, la medida podría prolongarse si las autoridades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires no brindan soluciones concretas a un extenso pliego de reclamos.

La decisión fue tomada de manera conjunta por el personal afiliado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Músicos y Trabajadores del Teatro (UMTT) y agentes no afiliados. Desde los sindicatos señalaron que la medida responde directamente a la «falta de respuestas» por parte de los funcionarios bonaerenses en la Mesa Técnica celebrada el pasado 4 de mayo, donde no se obtuvieron propuestas a las problemáticas planteadas.

Recategorizaciones y fin de la discriminación salarial

El sector exige una recategorización excepcional de una categoría para todos los agrupamientos del Instituto Cultural. Asimismo, demandan la eliminación de la categoría de ingreso actual para los Auxiliares Artísticos (Agrupamiento 2) y Técnicos Teatrales (Agrupamiento 3), solicitando que se eleve de la categoría 6 a la 10. De acuerdo con el documento presentado, este cambio busca revertir la «desigualdad y discriminación» generada en el último acuerdo paritario sectorial.

Para el personal que ya alcanzó el tope de su carrera administrativa (categorías 11 y 12 según el agrupamiento), los trabajadores proponen dos alternativas para compensar el estancamiento: la creación de una bonificación del 15% del sueldo básico denominada “Tope de categoría”, o bien que el plus por “Bonificación Escenotécnica” y el “Decreto 1036/12” se incrementen del 26% actual al 33.5%.

Concursos y una millonaria deuda en horas extras

Otro de los puntos críticos del conflicto es la regularización del pago de horas extras en el Teatro Auditorium. Los trabajadores denunciaron un atraso cronológico de un año y cuatro meses en el cobro de estos conceptos, cuya suma histórica y actualizada ya supera los $22.000.000 (veintidós millones de pesos), por lo que exigen una ampliación presupuestaria urgente.

Finalmente, el petitorio incluye la actualización y aprobación de las estructuras funcionales de los organismos dependientes del Instituto Cultural, la aplicación inmediata de la Ley Provincial de Concursos por antecedentes y oposición para cubrir cargos vacantes, y la resolución de los expedientes de designación de interinatos para funciones jerárquicas como subdirecciones, jefaturas y coordinaciones.

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