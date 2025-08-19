Confusión por un fallo judicial, el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue vigente

Jessica Machado, referente de Prestadores Unidos Mar del Plata, dialogó con Radio 10 Mar del Plata tras la difusión de la noticia sobre un fallo judicial vinculado a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En ese sentido, aclaró que no se trata de una decisión que invalide de manera general el veto presidencial, sino de un caso particular.

“Lo que ocurrió fue que una familia presentó un recurso de amparo por sus dos hijos, y un juez de Campana dio lugar a ese amparo específicamente para esas personas. No se puede generalizar, no es algo que afecte al veto total. La única manera de dejar sin efecto el veto presidencial es que las dos cámaras consigan los dos tercios y vuelvan a votar la ley”, explicó Machado.

Según la referente, la difusión de la noticia en la previa al debate legislativo genera confusión en la comunidad y podría desmovilizar a quienes planeaban manifestarse.

Por otro lado, Machado confirmó que este miércoles, a partir de las 11, habrá una concentración en la puerta de la Municipalidad de General Pueyrredon, en simultáneo con protestas en todo el país. “Nos vamos a reunir asociaciones, agrupaciones de personas con discapacidad, escuelas especiales, familias y prestadores para exigir a los diputados y diputadas que voten a favor de los derechos. Esta ley no es una ayuda ni un privilegio: es la defensa de derechos adquiridos”, remarcó.

El tratamiento del veto presidencial a la ley comenzará este miércoles en la Cámara de Diputados a las 12. “Primero debe lograrse el quórum y después la aprobación por dos tercios de los votos. Si se aprueba, pasará al Senado. El tiempo es crítico, porque cada demora afecta directamente a la calidad de vida de las personas con discapacidad y también a quienes prestamos los servicios”, advirtió Machado.

