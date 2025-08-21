Congreso Nacional de Educación Privada en Mar del Plata: los desafíos que se vienen y el incremento de la morosidad

«Hay un gran esfuerzo de los padres por sostener la matrícula», destacó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas.

En vísperas del inicio del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada, que se desarrollará desde este jueves hasta el sábado en Mar del Plata, el secretario ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AIEPBA), Martín Zurita, trazó un panorama de la situación actual del sector y destacó la necesidad de repensar la educación frente al avance tecnológico y los desafíos humanistas.

“El lema de este congreso es Humanismo, tecnología y futuro de la educación. Creemos que es fundamental debatir cómo integrar la inteligencia artificial en las aulas, no solo desde lo técnico, sino también desde el equilibrio con los valores humanos”, sostuvo Zurita en declaraciones al programa Buenas Mañanas, de Canal 8. Y advirtió: “En los más pequeños la inteligencia artificial puede ser sumamente beneficiosa o perjudicial, depende de cómo se la utilice”.

Un sector con esfuerzo compartido

Zurita reconoció que la educación privada atraviesa dificultades económicas desde la pandemia, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de las familias. “Hay un gran esfuerzo de los padres por sostener la matrícula en escuelas de gestión privada. Los tres millones de alumnos que asisten a estas instituciones muestran apenas una leve disminución”, señaló.

En cuanto a la morosidad, indicó que se mantiene en torno al 5%, aunque con un incremento del 20% respecto al año pasado. “Si una escuela tenía un 10% de morosidad, hoy tiene un 12. Algunas instituciones pueden ofrecer planes de pago, pero otras están al límite de sus posibilidades económicas”, explicó.

El valor del docente y el contrato social

Otro de los temas que Zurita subrayó fue el respeto a la figura docente y el contrato entre escuela y familia. “El valor de la educación y del maestro fue perdiendo peso en la sociedad. Eso se refleja en los resultados de las pruebas Aprender. Recuperar ese contrato social es fundamental, no solo para las escuelas, sino para toda la comunidad, incluidos los medios de comunicación y los funcionarios”, apuntó.

Un congreso con mirada de futuro

El encuentro se desarrollará en el Hotel Costa Galana y contará con disertaciones de especialistas nacionales e internacionales. Entre ellos, Laura Lewin abrirá el congreso con la conferencia Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar. También participarán Paola Delbosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, y Patricio O’Gorman, experto en inteligencia artificial, quien alertará sobre el riesgo de “seguir educando como en 1850”.

Además, habrá paneles sobre liderazgo educativo, conferencias dirigidas a docentes, directivos y alumnos, y un espacio exclusivo para jóvenes. El evento fue declarado de interés educativo por el Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos y el municipio de General Pueyrredon.

“Todos los temas tienen un hilo conductor: pensar una educación con mirada de futuro, pero centrada en las personas. Este congreso será un aporte importante desde Mar del Plata para todo el país”, concluyó Zurita.

