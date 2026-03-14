Continúa el Programa “Red de Sonrisitas” en las Escuelas Primarias Municipales

Durante el Ciclo Lectivo 2026 la propuesta estará dirigida a la prevención y cuidado de la salud bucal de los estudiantes de las Escuelas Primarias municipales de General Pueyrredon, con el objetivo de fortalecer hábitos saludables desde los primeros años de escolarización.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Educación, informa que durante el Ciclo Lectivo 2026 las actividades que nuclea la “Red de Sonrisitas”, una propuesta orientada a la promoción y el cuidado de la salud bucal en las instituciones educativas, estarán enfocadas en los alumnos de las Escuelas Primarias Municipales.

Entre las acciones anuales que componen el plan de acción se destacan las jornadas de actualización docente, los talleres de hábitos saludables, el control odontológico, y la referencia a los Centros de Atención Primaria de la Salud, así como también la distribución de cepillos y cremas dentales para todos los alumnos beneficiarios. En tanto, desde la Secretaría de Salud se articulan los controles odontológicos con la División Salud Escolar de la Secretaría y con la Carrera de Odontología de la Universidad FASTA.

A lo largo del corriente año se proyectan realizar capacitaciones, talleres educativos, controles de salud bucal y la ya característica entrega de kits de prevención odontológica. Estas acciones se desarrollan en línea con el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, que incorpora la salud como contenido transversal y sostiene la importancia de formar estudiantes capaces de cuidar de sí mismos y de su entorno.

“Nos da mucho placer fortalecer e impulsar este programa que nos ha dado y nos da tantas satisfacciones. Tiene una función social importantísima y una gran repercusión dentro de toda la comunidad educativa, por eso es uno de los programas emblemáticos de nuestro Sistema Educativo Municipal”, expresó el secretario de Educación, Fernando Rizzi.

Bajo la coordinación de Martín Zemel, el programa que se lleva adelante desde el 2004, ha reafirmado su compromiso con el bienestar integral de los estudiantes a través de acciones preventivas, instancias de concientización y trabajo articulado con profesionales. Esto ha ido fortaleciendo hábitos saludables desde los primeros años de escolarización y consolidando el trabajo en conjunto entre escuela, familia y comunidad durante más de 20 años.

Si bien la prevención primaria se debe realizar en todos los grupos etarios y sociales, la inclusión del grupo comprendido por niños del Nivel Primario busca proteger su vulnerabilidad y custodiar su derecho constitucional a la salud. En este sentido, las escuelas constituyen un ámbito valioso para realizar estas acciones, ya que es allí donde investigan, crean, conocen o expresan sus ideas y respetan las de otros.

Cabe mencionar que en los 22 años desde la implementación del programa se distribuyeron más de 100.000 kits de higiene bucal a estudiantes de Mar del Plata y Batán, gracias a la adhesión de la Red de Sonrisitas al programa internacional “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes”, que llega anualmente a más de 50 millones de familias en 80 países. También se llevaron adelante distintos concursos literarios y artísticos en el marco de la propuesta del Mes de la Salud Bucal, con el propósito de promover y valorar la experiencia de producción y creación artística. Además, el año pasado el programa fue invitado al Congreso Mundial de Promoción de la Salud, realizado en Abu Dhabi, reconocimiento que destacó su solidez y proyección.

El programa ha trabajado en colaboración con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA, el Programa «Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” de Colgate-Palmolive Argentina, el Grupo Fava, el Rotary Club Del Mar (de Mar del Plata), el Rotary Oral Health Group, la Oficina Regional para América Latina de la Unión Internacional para la Educación para la Salud y Promoción de la Salud, entre otros. Además, ha sumado iniciativas llevadas a cabo por fonoaudiólogas que dependen del Sistema Educativo Municipal, nutricionistas de la División Nutrición y Odontología de la Secretaría Municipal de Salud, como también estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad FASTA

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