Convocan a los consumidores a denunciar cuando el programa de precios no se cumple

El titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, evaluó que hay un cumplimiento «muy alto» del listado de precios anunciado por el Gobierno en 1.432 productos de consumo masivo, y llamó a los consumidores a denunciar cuando el programa no se cumple.

«Encontramos un cumplimiento muy razonable, muy alto, hay la buena voluntad de los encargados de los hiper y supermercados de tratar de ir resolviendo esta situación cuando no encontrábamos un producto o no había un stock, así que la perspectiva y la situación es positiva», afirmó Lorenzino en diálogo con Radio 10.

Señaló que el jueves pasado comenzaron a relevar los comercios con 51 delegaciones en la provincia de Buenos Aires y que el»martes vamos a tener un informe muy completo, que lo vamos a transmitir a todos detallando supermercados, precios, y creo que nos va a servir para ver en qué camino estamos».

«La percepción es un cumplimiento razonable, obviamente faltan cosas por hacer pero creo que todos entendimos que es un momento de cuidar el bolsillo de todos y todas, y esto no es solamente una decisión del Estado sino de muchos empresarios, muchos supermercados y mayoristas que están en el mismo camino, porque en definitiva a ellos también les sirve que la gente consuma y consuma a buen precio», agregó.

En este contexto, consideró importante «hacernos cargo, somos consumidores y tenemos un gran poder para decir sí o no y cuando no estamos de acuerdo, denunciar, hay que pasar a la acción y tener la seguridad de que la ley y el Estado van a respaldar las denuncias».

«Cuando uno tiene que pagar un producto $67 y lo encuentra a $100, que no lo compre, que denuncie, que nos mande una foto con ese producto y que nosotros podamos ir al comercio inmediatamente y ver por qué está a ese precio», detalló.

Dijo que «muchas veces, no en el caso de las cadenas grandes, pero en los mercados de proximidad, los mayoristas les transmiten precios que son iguales a los que ellos tienen que vender, entonces no es el problema a veces del supermercado sino de la cadena de valor, el mayorista que no está cumpliendo con la reglamentación establecida».

Lorenzino sostuvo que «este programa que empezó en 2014, nosotros venimos relevando, lo que cambia, para aquellos que están en contra de este congelamiento, es la decisión política, lo que hay hoy es una firme decisión política de lo que los Precios Cuidados finalmente se cumplan».

«En 2017, 2019 no se veía una voluntad del Estado de exigir a que los empresarios y supermercados cumplan con esta decisión, hoy estamos viendo que hay otra voluntad y esto tiene que ver con el Estado y con el empoderamiento ciudadano de querer que las cosas salgan como tienen que salir», remarcó.

Las denuncias por incumplimiento del programa se pueden realizar a través de la línea 0800-222-5262, en el sitio defensorba.org.ar y en todas las redes sociales de la Defensoría.

«Es muy fácil el acceso a poder denunciar, que la gente se anime y nos mande fotos cuando las cosas no son, que nos establezca de que supermercado es y nosotros inmediatamente con algún delegado vamos a ir a ver», concluyó Lorenzino.

FUENTE: Telam

