Copa América 2024: se confirmaron las sedes y el calendario

La Copa América 2024, uno de los objetivos que tiene la Selección Argentina a corto plazo, comienza a tomar forma y el certamen continental organizado entre Conmebol y Concacaf tendrá el partido inaugural el 20 de junio, en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, mientras que la final será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con esta noticias conocidas, la organización dio a conocer este lunes donde en que lugares se disputaron los distintos partidos de la competición. Será en 14 estadios ubicados en: Las Vegas, Texas, North Carolina, Kansas, Florida, Missouri, Miami, Santa Clara, Georgia, New Jersey y Arizona.

Argentina, defensora del título, compartirá el Bombo 1 junto a Brasil, Estados Unidos (local) y México según lo establecido por el ranking de la FIFA. En el segundo estarán Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, mientras que el tercero lo conformarán Chile, Panamá, Venezuela y Jamaica. Finalmente, en el Bombo 4 quedarán Paraguay, Bolivia y los dos equipos de la Concacaf que se clasifiquen en el repechaje.

TODAS LAS SEDES

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium, Glendale, Arizona

CÓMO SE JUGARÁ EL CERTAMEN

Según confirmó Conmebol, de acuerdo con la dinámica de la competición, dos grupos jugarán en el oeste y el centro del país, y dos grupos en el este y el centro. La competición se moverá en dirección al este, los cuartos de final se disputarán en el oeste y el centro; mientras que la semifinal y la final tendrán lugar en el este.

La Copa América Estados Unidos 2024 la jugarán los diez seleccionados de la Conmebol más seis de la Concacaf. Cuatro de ellos ya están confirmados (Estados Unidos, Jamaica, México y Panamá) y los dos restantes saldrán de dos llaves a disputarse en marzo próximo (Canadá vs. Trinidad y Tobago y Costa Rica vs. Honduras).

Esta 48va. edición del torneo tendrá 16 participantes por segunda vez en su historia, como ocurrió en la edición del Centenario (2016), también celebrada en Estados Unidos.

El cuadro de competencia se sorteará este jueves con los países ordenados de la siguiente manera:

Argentina (A1), México (B1), Estados Unidos (C1) y Brasil (D1), pote 1; Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú (pote 2); Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay (pote 3); Jamaica, Bolivia, Concacaf 5 y Concacaf 6 (pote 4).

«Viviremos una Copa América inolvidable, disfrutando del mejor fútbol del mundo en 14 magníficos estadios. La pasión del fútbol recorrerá este gran país de este a oeste y de norte a sur, llevando emociones y diversión a cientos de miles de aficionados en las sedes y a otros millones de espectadores alrededor del mundo», señaló Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol en la página oficial de la Copa América.

