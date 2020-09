Coronavirus en Argentina: reportan 337 muertes y otros 11.249 casos positivos en todo el país

Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación, mientras continúa la polémica por los 3.500 fallecidos no registrados en Provincia.

En Santa Fe, una de las provincias más afectadas, buscan contagios casa por casa.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 337 nuevas muertes y otros 11.249 casos positivos de coronavirus en todo el país.

El reporte de la autoridad sanitaria se dio a conocer mientras continúa la polémica en la provincia de Buenos Aires, que el sumó más de 3.500 fallecidos por la enfermedad que no estaban registrados en la base de datos.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió este sábado a la gestión encabezada por Axel Kicillof al remarcar que “nosotros hicimos la investigación para descubrirlo, porque si uno no se audita y no se revisa no podría encontrar esta diferencia».

«Vimos que la carga de datos en las instituciones de salud empezaba a distanciarse. Los certificados de defunción no estaban digitalizados y empezamos a cruzar datos que cargamos a la base con las camas de terapia intensiva. Diseñamos una nueva estrategia de información en tiempo real», explicó Kreplak, que agregó que el objetivo fue llegar a los datos más precisos obtenidos de todas las bases de información existentes.

«La provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde sabemos que los números son fehacientes«, señaló y añadió que «no existió jamás tener todo el sistema de salud informatizado en ningún otro lugar».

Fuente: Clarin

