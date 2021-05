Cortan la ruta 226 y piden alimentos para los barrios de Mar del Plata

La cooperativa La Nueva Esperanza sorprendió en la mañana de este miércoles con un corte sobre la ruta 226 en el acceso a Mar del Plata. «Acá nos vamos a quedar, llueve o truene», sentenciaron en el lugar, frente al barrio Hipódromo.

Su referente, Paola Tournoud, dijo a El Marplatense que «el gobierno Nacional no nos da respuesta». «No hay laburo para los vecinos, y nos dicen que para tener lo que pedimos hay que estar en el frente de Pérsico…», denunció.

«No queremos más bolsas de alimentos y queremos una respuesta inmediata», remarcó. «Con el bolsón que nos dan no podemos hacer nada. Los compañeros no pueden comprar una garrafa, no podemos vivir más así. Somos laburantes, pero que den respuestas concretas», agregó la referente que recordó el acampe que realizaron en el Unzué, hace unas semanas.

«Le mandamos un mensaje al Ministro (Daniel) Arroyo pero no podemos tolerar a personas que se quedan con el dinero de la gente como Pérsico. Le dejamos en claro al Ministro que de acá no nos vamos a ir. Después el gobierno que se dice Nacional y popular va a tener que responsabilizarse de esto que está pasando. Lo dijimos con respeto pero no podemos aguantar más», remarcó.

FUENTE: El Marplatense

