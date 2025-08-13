Cortes solidarios: peluquero atiende gratis a jubilados todos los lunes

«Es un gesto que contribuye a tener una sociedad basada en la empatía hacia los demás», consideró el peluquero

José, un peluquero y barbero del barrio Belgrano, decidió transformar su local en un espacio de solidaridad y empatía para los adultos mayores que no pueden costear un corte de pelo. La iniciativa nació después de que José escuchara el testimonio de un jubilado que llevaba cinco años sin cortarse el pelo porque el dinero no le alcanzaba para cubrir ese gasto básico.

“Voy a hacer corte de pelo gratis para ellos”, dijo José a Canal 8 de Mar del Plata, y desde entonces dedica todos los lunes a atender a jubilados sin cobrarles nada. “Es un gesto que contribuye a tener una sociedad más grande, basada en la empatía hacia los demás”, agregó el peluquero, quien sacrifica su tiempo, su habilidad y su silla para brindar este servicio solidario.

La respuesta de los jubilados del barrio fue inmediata y llena de gratitud. “Por más que algo gratis llama la atención, ellos se conmueven mucho y a veces quieren devolver el gesto con una propina, que no acepto. Algunos incluso me trajeron pan casero”, contó José, emocionado por la conexión que logró con sus vecinos.

Uno de los jubilados entrevistados aseguró: “Me parece muy bien esta iniciativa, porque con la inflación no alcanza la plata para nada. Yo hace cinco años que no me cortaba el pelo porque si lo hacía, no comía.”

Para José, ayudar a los abuelos, que son los más vulnerables de la sociedad, es una experiencia que “llena el alma” y que reafirma la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles.

La peluquería está ubicada en Tripulantes del Fournier al 11100 (entre Yapeyú y Carmen de Las Flores), frente a la Plaza Estanislao Soler.

Fuente: Ahora Mar del Plata

