COVID-19: especialistas analizan las restricciones y la postura del municipio ante las mismas

La segunda ola de covid-19 es un hecho en la Argentina y, por consecuencia, los gobiernos nacional, provincial y municipal tomaron las medidas que consideraron necesarias en este contexto. Las restricciones ordenadas por el DNU presidencial fueron ratificadas prácticamente en su totalidad por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En General Pueyrredon, el intendente Guillermo Montenegro aseveró no coincidir pero que cumpliría con lo pautado, al afirmar «no estoy de acuerdo con la prohibición de circulación pero es una norma y hay que acatarla«.

Portal Universidad consultó a diferentes especialistas, médicos y exsecretarios de salud para chequear las decisiones gubernamentales en este contexto y conocer si es verdad que, como dijo Montenegro, la prohibición de circulación no produce una baja de contagio.

Dr. Pablo Corral – Médico especialista, investigador y docente

El Dr. Pablo Corral (MP 93559) es uno de los especialistas que trabajó en un desarrollo de medicamentos para combatir el coronavirus en Argentina, y tiene una amplia experiencia como profesional y docente. Según él, las medidas impuestas por el gobierno «son necesarias», aunque «a veces poco simpáticas pero que no escapan a las medidas universalmente aplicadas». Por otro lado se refirió a la circulación, «cuanto menos circulación de gente haya menos probabilidad de contagios va a haber».

En el caso de las reuniones sociales, declaró «es la causa número uno de contagios, claramente es lo que uno tiene que tratar de evitar o impedir»

Dr. Adrián Alasino – Director de la Escuela de Medicina de la UNMDP

El Dr. Adrián Alasino es una de las referencias ineludibles desde que empezó la pandemia, ya que desde la carrera de Medicina que él dirige se han realizado distintos análisis y proyecciones sobre el avance del virus en el partido de General Pueyrredon. Se refirió a las medidas del gobierno como «buenas pero ineficientes». Respecto a la declaración de Montenegro, «la circulación en sí, está claro que no es problemática, el problema es adónde va a reunirse esa gente».

Según proyecta, «la semana que viene Mar del Plata va a tener más de 300 casos diarios». En este contexto, manifiesta: «Me parece lógico ser pro medidas que nos ayuden a ponerle un freno a los aumentos, porque sino rápidamente vamos a tener un problema con las camas». A lo que concluye con cierta desazón que «Las medidas van a ser más firmes cuando no haya más camas, algo que desde el punto de vista sanitario va a ser demasiado tarde», finalizó.

Dr. Gustavo Blanco – Exsecretario de salud municipal

Blanco, al haber sido referente del sistema de salud municipal conoce en profundidad muchas de las posibilidades con las que cuenta la comuna para afrontar estas circunstancias. Como médico, también nos brindó su visión sobre la actualidad y las últimas decisiones gubernamentales.

Según dijo a nuestro portal, está de acuerdo con las medidas impuestas. Igualmente, en relación a los dichos del Intendente, no lo considera válido cuando se compara la situación de General Pueyrredon con otros distritos, «acá el municipio no ha hecho ni hace testeos. Luego no conocemos la realidad epidemiológica».

Finalmente, el Dr. Blanco remató que, más allá de la postura negativa que explicitó el gobierno municipal en la conferencia de prensa del jueves último, «al final decidió acatar» lo dispuesto por Nación y Provincia.

Dr. Alejandro Ferro – Médico infectólogo y exsecretario de salud municipal

El Dr. Alejandro Ferro además de ser médico especialista en infectología, ocupó el rol de titular del área sanitaria en la Municipalidad de General Pueyrredon por lo que, al igual que Blanco, conoce sobre la toma de decisiones desde el rol de gobierno.

Ferro aseguró que está «de acuerdo y no», con las medidas del gobierno. Las considera contradictorias porque, según explica, «la norma fundamental es que las personas no estén a menos de dos metros de distancia sin barbijo, salvo que sean convivientes. Entonces, si están restringidas las reuniones en casas particulares, la pregunta es ¿por qué están permitidas en los restaurantes?, que son ambientes donde que no tienen el control sobre la cantidad de aire de circulación adecuado, en donde hay muchas mesas, donde hay muchas familias, etc. Esta es una de las cosas que no entiendo. Por lo cual si entendemos que eso es un error, los resultados los veremos en poco tiempo. Ojalá me equivoque».

«Por otra parte – agrega el médico -, hay que decir que la vacunación es efectiva siempre y cuando el virus no circule en forma masiva. Tenemos dos ejemplos, Reino Unido está vacunando con una dosis a 35 millones de personas y tuvo una restricción casi total. Este es un modelo exitoso, cayendo la mortalidad de 1500 personas por día, a menos de 40. Por el contrario Chile, que ha sido ejemplo en vacunación, está complicado debido a que no se cumplieron las medidas de distanciamiento social».

Con respecto a los dichos del gobierno municipal fue contundente. “Lo que dicen el intendente y su secretaria de salud es controvertido porque parten de una situación que contrasta absolutamente con la realidad. Ellos dicen que la ciudad está en un muy buen estado y la ciudad está muy complicada, los servicios de salud están, en este momento, con complicaciones severas»

Sin embargo, el Dr. Ferro defendió lo planteado por Montenegro en cuanto que «la circulación de personas, siempre y cuando cumplan con los protocolos, no es inconveniente. Sí en el transporte público, pero que vayan personas caminando al aire libre y con barbijo no incrementa el riesgo de nada. En cuanto a la actividad comercial se cuidan los protocolos, así que tampoco considero necesario el cierre de los mismos”.

