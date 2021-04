Covid en Mar del Plata: «Se están empezando a ver situaciones de falta de oxígeno»

El titular de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, indicó que, además de la problemática con la disponibilidad de camas de internación para pacientes con coronavirus, también hay situaciones de “falta de oxígeno”.

“El martes pasado prácticamente no había ninguna cama disponible ni en el sector público ni privado y eso después se fue regulando. No solo es cuestión de camas, que es lo que más crítico que tenemos, se están empezando a ver situaciones de falta de oxígeno”, comentó y agregó: “Las empresas proveedoras no dan abasto y eso también complica el escenario. Se está intentando que toda la producción de oxígeno vaya enteramente a salud”.

Asimismo, Vargas manifestó que “el sistema de salud se encuentra estresado, hemos tenido la semana pasada días difíciles de ocupación. El grupo etario ya no es tan mayor sino que lamentablemente estamos viendo personas jóvenes también, es un 30% de la ocupación de terapia intensiva”

“Esperamos que la vacunación haga su efecto y las personas comiencen a generar anticuerpos. Y que los contagios sean de forma leve, que no requieran internación”, destacó.

En tanto, apuntó que a diferencia del año pasado, donde los cuadros de internación duraban muchos días, este año se están viendo cuadros que rápidamente se recuperan o lamentablemente se agravan y el paciente fallece en cuatro o cinco días.

“Son un montón de cosas que hacen que en el día a día uno vaya viendo las medidas más optimas para que el sistema de salud no colapse”, finalizó el titular de Zona Sanitaria VIII.

