Crece el robo con inhibidores de alarmas en los principales paseos comerciales

A Clarisa, que es actriz, le tocó en Avenida Constitución, intersección con Roffo. Bajó de su vehículo, creyó haberlo cerrado con solo activar el control remoto de cierre centralizado de su auto y al regresar advirtió lo que hoy la llena de bronca: le habían robado todas sus pertenencias sin siquiera forzarle la cerradura. Entre las pérdidas, el vestuario para la obra teatral que estrena este fin de semana.

«Se llevaron cosas que no le sirven a otra persona que no sea yo, porque son cosas de mi trabajo», dijo sobre bolsas con vestidos y otros elementos que estaban preparadas para un espectáculo artístico que ahora deberá afrontar con equipos alternativos. «No soy la única: me dicen acá que hace años que se repiten este tipo de robos», contó.

Es una modalidad de robo en ascenso durante los últimos tiempos y la variantes de «descuidismo» que aplica sobre los vehículos, así como otros delincuentes se especializan en los formatos de hurto de prendas u otros artículos en comercios o de celulares o billeteras a transeúntes, siempre con el objetivo que la víctima nunca perciba el ilícito hasta que detecte el faltante.

Por eso la recomendación de, además de presionar la tecla de cierre centralizado, tirar de la manija de la puerta para verificar que efectivamente esté cerrada.

Los robos con inhibidores de alarmas son repetidos en inmediaciones de paseos comerciales, donde los ladrones tienen claro que quienes se detienen allí se tomarán un mínimo tiempo como para ingresar a algún local, sea por trámite o compra. Solo necesitan la confianza de la víctima en que el cierre a distancia funciona y apenas un puñado de segundos para moverse en el interior del vehículo, tomar lo que encuentren de valor y huir, por lo general a paso lento, sin llamar la atención.

Así como en este caso ocurrió en Avenida Constitución, este tipo de hechos ya fue denunciado en decenas de oportunidades en cercanía de shoppings y en corredores comerciales como son sectores de avenidas Juan B. Justo, Independencia, Luro y todo el paseo que rodea a calle Güemes, entre otros.

Cada tanto la intervención policial da resultados. Uno de los casos se dio esta semana, en la zona de Villa Primera, donde interceptaron a dos hombres que circulaban en un Ford Falcon. Habían sustraído elementos de un automóvil en Champagnat y San Martín.

Desde cámaras del Centro de Ordenamiento y Monitoreo se los advirtió circulando por 1ro de Mayo y Necochea, donde se los interceptó e identificó. En su poder tenían dinero en efectivo, llaves varias y una llave inhibidora. Los aprehendidos, según fuentes policiales, son Lucas Matías Suárez y Rodolfo Ramírez, ambos con antecedentes de robo, hurto y encubrimiento.

Ambos quedaron a disposición del fiscal Nicora, de la Unidad de Flagrancia, que dispuso abrirles causa judicial por hurto agravado reiterado y su alojamiento en la Unidad Penal de Batán.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

