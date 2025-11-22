Crecen las ventas de autos eléctricos chinos en Sudamérica: inversiones en Perú y Brasil los consolidan en la región

Los fabricantes de automóviles chinos están ampliando su presencia en Sudamérica con modelos tradicionales y eléctricos. Aunque los autos eléctricos aún representan una fracción pequeña del mercado, su crecimiento es sostenido.

En Perú, entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 135.394 autos nuevos, de los cuales 7.256 fueron híbridos y eléctricos, un récord que marca un aumento del 44 % respecto al año anterior, según la asociación automotriz local.

El puerto de Chancay: un nuevo centro logístico regional

La apertura del megapuerto de Chancay, al norte de Lima, ha sido clave para este avance. Construido bajo la iniciativa china de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), redujo a la mitad los tiempos de envío transpacífico.

Este corredor logístico permite que marcas como BYD, Chery y Geely aceleren sus entregas en toda la región. En septiembre, Cosco Shipping realizó su primer transbordo de 250 automóviles hacia Chile, donde las marcas chinas ya controlaban el 33 % del mercado automovilístico total. Nuevos envíos se destinaron también a Ecuador y Colombia, consolidando a Perú como un hub regional de distribución.

BYD y el liderazgo en la electromovilidad

El fabricante BYD, líder mundial en vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de combustión, planea abrir un cuarto concesionario en Lima antes de fin de año. La compañía ya domina las ventas de eléctricos en Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, y en octubre desembarcó por primera vez en Argentina, pese a las dificultades económicas y comerciales del país.

En Uruguay, BYD se convirtió en el tercer mayor vendedor de vehículos de todo tipo, solo detrás de Chevrolet y Hyundai. La cuota de mercado de las marcas chinas se duplicó desde 2023 y alcanza el 22 %, con precios competitivos que parten de US$ 19.000 para modelos eléctricos de batería (BEV).

El puerto de Chancay y las inversiones en Brasil consolidan la presencia regional de BYD, Chery y Geely.

Crecimiento regional de los eléctricos

La penetración de vehículos eléctricos en América Latina se duplicó en 2024, alcanzando cerca del 4 %, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Las cifras más recientes muestran cuotas récord:

Chile : 10,6 % de los autos nuevos registrados en septiembre.

: 10,6 % de los autos nuevos registrados en septiembre. Brasil : 9,4 % en agosto.

: 9,4 % en agosto. Uruguay: 28 % en el tercer trimestre.

En comparación, Europa y China registraron más de la mitad de autos nuevos eléctricos (56 % y 51 %), mientras que Japón y Estados Unidos se mantienen rezagados (2 % y 10 %).

Brasil: producción local y tensiones comerciales

Brasil se ha convertido en un mercado estratégico. BYD comenzó el ensamblaje de eléctricos en octubre en la antigua planta de Ford en Bahía, mientras que Great Wall Motors (GWM) inició producción parcial en una planta reacondicionada de Mercedes-Benz.

Sin embargo, el país también importa grandes volúmenes: a principios de 2025, el buque de transporte de automóviles más grande del mundo atracó en Itajaí con 22.000 vehículos chinos.

Grupos industriales y sindicales brasileños critican que China aprovecha las bajas barreras arancelarias temporales para exportar eléctricos sin generar suficiente empleo local. El gobierno ya comenzó a reimponer aranceles, que alcanzarán el 35 % en julio de 2026.

Un mercado en transformación

La expansión china en Sudamérica responde a una guerra de precios interna en China y a un excedente de producción que busca nuevos destinos. La estrategia combina alianzas con importadores locales, precios competitivos y financiamiento a través de bancos regionales.

Con el puerto de Chancay en Perú y las inversiones en Brasil, los fabricantes chinos están configurando un nuevo mapa automotriz regional, donde la electromovilidad gana terreno y los consumidores acceden a modelos más asequibles.

La presencia de BYD, Chery, Geely y GWM en Sudamérica refleja un cambio estructural en el mercado automotriz. Con hubs logísticos como Chancay y Vitória, y con cuotas crecientes en países como Uruguay y Chile, China se posiciona como un actor dominante en la transición hacia la movilidad eléctrica en la región.

