Crimen en Villa Gesell: Identificaron al rugbier 11 y pedirán que los dos liberados vuelvan a la cárcel

Fernando Burlando adelantó que saben quién es el joven que actuó junto con los diez imputados en el ataque a Fernando en la salida del boliche. “No se trata de un desconocido sino de alguien del grupo”, aseguran los querellantes. También solicitarán que sean nuevamente detenidos Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, ya que surgieron pruebas que los comprometen.

El equipo de abogados de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró que esta semana pedirán que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino vuelvan a prisión. Fernando Burlando afirmó que aportarán “nuevos elementos para pedir la detención”, mientras que Valeria Carreras, parte de su equipo, adelantó a Página|12 que presentarán “imágenes concretas donde se puede ver a cada uno de ellos”. Por otro lado, confirmó que pedirán que se incorpore a la investigación al rugbier “número 11”, a quien los abogados ya tienen identificado: “no se trata de un desconocido sino de alguien del grupo”, aseveró Carreras. Por otro lado, se conocieron detalles de la estrategia de la defensa, que denunció a la fiscal Verónica Zamboni por su rol en la investigación.

«Aportaremos indicación concreta de las imágenes donde se puede ver a cada uno de ellos», aseguró Carreras con respecto al nuevo pedido de detención de Milanesi y Guarino que los abogados de la víctima llevarán a cabo esta semana. Entre otras cosas también presentarán los números de Investigación Penal Preparatoria (I.P.P) «donde ambos están involucrados en casos de lesiones anteriores a hacerse público el crimen de Fernando», detalló Carreras. El número de I.P.P es asignado a una investigación penal cuando esta es iniciada y es con este registro que los abogados pudieron acceder a las investigaciones previamente abiertas sobre los jóvenes para encontrar que ya habían estado involucrados en casos similares. El pedido de detención se basará entonces, no solo en la presencia de los dos rugbiers en el lugar de los hechos, sino en sus antecedentes de violencia.

Por otro lado, Burlando también adelantó que ya tienen identificado al rugbier «número 11» y que “el lunes o martes vamos a apuntar contra él, a pesar de que la fiscalía lo ha negado. Vamos a aportar claramente la imagen que surge de lo que tiene la fiscal”. En las imágenes de la cámara de seguridad ubicada en el cruce de la Avenida Nº3 y Avenida Buenos Aires, es decir, en la esquina del boliche Le Brique, se puede ver a un joven de campera negra que regresa con el grupo. Aunque no está claro si el onceavo rugbier estuvo en el momento del crimen, sí se sabe que era parte del grupo: «esta persona no es un desconocido sino alguien del grupo. Es el mencionado en el grupo de Whatsapp como ‘Pipo’: hay un mensaje en el que se dice ‘acá estoy con Pipo», detalló Carreras.

En cuanto a la defensa de los rugbiers, durante el fin de semana comenzaron a conocerse detalles de la estrategia que desarrollarán. En principio, el abogado defensor, Hugo Tomei, anunció que esta semana apelará el fallo del juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, que confirmó la prisión preventiva para ocho de los diez rugbiers. Tomei volverá a insistir en las nulidades planteadas sobre una rueda de reconocimiento, una declaración testimonial y las indagatorias, algo que le fue rechazado.

Una vez presentada la apelación, será remitida a la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, integrada por Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Defelito. De las nulidades planteadas por Tomei surgió también la denuncia penal que la defensa realizó sobre la fiscal Verónica Zamboni por su procedimiento en la investigación y que deberá comenzar a tramitar el fiscal de Dolores Mario Pérez, según informaron fuentes judiciales. Fabián Améndola, abogado del equipo de Burlando, afirmó en rueda de prensa que esta denuncia «no tiene sustento».

Este martes a las 18 horas se realizará frente al Congreso de la Nación una nueva marcha en pedido de justicia por el crimen. La convocatoria fue anunciada este domingo por la madre de Fernando, Graciela Sosa: «Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más», aseguró Sosa y agregó que le «gustaría que vaya mucha gente» porque «sin la gente no sería nada, me dan fuerza para seguir luchando».

Fuente: pagina12.com.ar

