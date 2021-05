Crisis del transporte: se viene una sesión clave del Concejo Deliberante para la continuidad del servicio

En la sesión de este jueves, tal como adelantó El Marplatense, el Concejo Deliberante buscará facultar al Ejecutivo municipal a definir la nueva tarifa del boleto y prorrogar la concesión del servicio del transporte público de pasajeros, frente a la proximidad del vencimiento del contrato, que concluye el 19 de junio. Además, se tratará la declaración de emergencia del servicio en el distrito de General Pueyrredon.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, explicó que «la sesión de este jueves se va a realizar utilizando la virtualidad y los presidentes de los bloques en presencialidad y las autoridades del cuerpo más todo el personal necesario para el funcionamiento».

En ese sentido, el edil radical destacó el trabajo de los empleados del HCD tras estallar la pandemia. «Ha sido muy bueno, directo, con mucha voluntad para llevar adelante estos procesos. Si el funcionamiento de un Poder tan importante en el sistema Republicano como es el Legislativo, no tuviésemos a los trabajadores que han puesto el cuerpo no nos hubiera permitido garantizar el funcionamiento continuo», destacó.

A continuación, Martínez Bordaisco habló del expediente clave para la continuidad del servicio del transporte público. «Nosotros estamos trabajando para que no aparezca una Mar del Plata sin transporte público de pasajeros a partir del 20 de junio, cuando se termina el actual contrato de concesión. En realidad son tres expedientes en uno y serán decisiones vinculadas a la emergencia», dijo.

Y remarcó: «Desde diciembre del año pasado venimos planteando el debate del nuevo pliego y consideramos que era la oportunidad histórica para debatir el futuro de algo tan central para la ciudad. Se hizo de forma abierta, profusa, madura y democrática durante tres meses y que no alcanzó los consensos que esperábamos. En esa construcción planteamos que podíamos caer en una situación de emergencia como la que estamos cayendo hoy, pero debemos avanzar en un proceso que garantice el transporte y posponga esta discusión a futura para más adelante».

«Cuando hablamos de consenso nos referimos a que todos hacemos esfuerzos para dejar de lado algunas diferencias, hacer concesiones recíprocas para llegar a un acuerdo entre las distintas miradas. En este caso, se hicieron múltiples concesiones desde el oficialismo, pero hubo algunas posturas políticas que no hicieron ese esfuerzo. Hubo miradas que no quisieron deponerse, que hoy nos llevan a esta situación», sostuvo el concejal oficialista y resaltó: «Quiero creer que cada concejal que se sienta en la banca tiene la mirada puesta en los intereses de la ciudad y que no antepone cuestiones electorales».

REITERAN PEDIDO DE MAYORES SUBSIDIOS

«Vivimos en un país donde hay una inflación que no puede ser controlada, lo que conlleva a que sea necesario tomar determinaciones como las que ya se aprobaron en comisiones y se tratarán este jueves. A nadie le gusta actualizar las tarifas de nada, pero lamentablemente hay una realidad que estamos viviendo, que hace que en algunas oportunidades y en su justa medida, tenga que ser así», manifestó Horacio Taccone, concejal de Acción Marplatense, en diálogo con el programa «Hora 12» por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

«Por este motivo nosotros introdujimos, con el apoyo del oficialismo que nos dio los votos, los artículos 4 y 5 a los efectos de encomendarle al intendente que haga las gestiones necesarias para tener los mismos subsidios que posibiliten que podamos tener las mismas tarifas de colectivos que en el Gran Buenos Aires», destacó.

«En lo personal no me considero menos bonaerense que un habitante de Lomas de Zamora o de La Plata. Ellos pagan el boleto más barato por los subsidios que tienen. Eso sin dudas es importante que lo hagan, como es importante también la convocatoria a los funcionarios a los legisladores provinciales y nacionales a un espacio de trabajo para conformar un frente único por la equidad en la tarifa de colectivo», subrayó Taccone.

«A su vez en este nuevo proyecto también hemos incorporado en el mismo artículo, la obligación para el intendente de informar las gestiones realizadas con quienes, en que fecha y el resultado de las mismas. Estas cosas son importantes para que los vecinos podamos estar informados de como van las gestiones que creemos que son importantísimas para que el colectivo tenga una tarifa que la gente pueda pagar», remarcó.

Al ser consultado sobre lo que pueda ocurrir en la próxima sesión ordinaria con ese tema el jueves, Taccone sostuvo que «la verdad es que no se lo que pasará, pero a nosotros no nos pueden decir que somos oficialistas bajo ningún punto de vista. Acá hay dos oficialismos. El gobierno municipal que es oficialismo en Mar del Plata y el Frente de Todos que es oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la Nación».

«Como concejales tenemos que dejar de pelear y pensar en la gente, porque para eso nos eligieron. En lo personal me da la sensación de que si estuvieran los roles invertidos y el Frente de Todos fuera oficialismo en Mar del Plata y el oficialismo local fuera oposición, estaríamos exactamente en los mismos términos pero al revés», concluyó el concejal de Acción Marplatense.

FUENTE: El Marplatense

Comentarios

comentarios