Crisis en la pesca: por la suba de costos, las pérdidas ascienden a casi 30% y en el sector advierten parada de barcos

Los industriales pesqueros relatan una aguda crisis, pese a que el INDEC arrojó datos positivos en su informe de este martes. Alertan que no saldrán barcos para próximas mareas.

El Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero del INDEC arrojó una importante mejora interanual. Sin embargo, desde el sector relatan una actualidad completamente diferente: explican que los datos del organismo de estadísticas responde a un hecho extraordinario y aseguran que la suba de costos está generando una situación insostenible en las flotas.

La pesca encadenó su tercer incremento consecutivo en febrero, en términos interanuales. Luego de pegar un salto del 50,1% en enero, para el segundo mes del año el avance fue del 14,3%.

A nivel de grupo de especies, el salto fue generado por el segmento de moluscos (+27,2%). Por el contrario, en peces y crustáceos se observaron caídas.

Mientras tanto, en términos mensuales, el IPI se contrajo -1,1%, mientras que la serie tendencia-ciclo exhibe una dinámica alcista, aunque decreciente.

Pese a los números del INDEC, las pymes pesqueras «agonizan»

«El INDEC solo refleja capturas, que en el primer bimestre aumentaron por la temporada extraordinaria de calamar (70% en manos asiáticas) y de langostino en Rawson«, precisó Vito Contessi, titular del Astillero Naval Federico Contessi y cía. En ese sentido, el especialista remarcó que «no todo el sector es igual» y que las «pymes pesqueras agonizan».

Uno de los principales problemas que atraviesa la pesca es el fuerte incremento en el costo del combustible, que en lo que va del año aumentó un 40%. Ante la consulta de Ámbito, Contessi recordó que, previamente, el rubro ya venía con una ecuación en la cual cada vez que salía un barco fresquero perdía plata, pero «la flota seguía saliendo porque en algunos casos si paraban en quebranto era aún mayor, o porque iban por la banquina (negreando sueldos, trayendo alguna especie prohibida o haciendo alguna otra tramolla que te permita bajar costos). «

«Con estos aumentos del combustible para cierta flota la ecuación ya es inviable porque el quebranto te sube a casi el 30%«, alertó.

En este contexto, detalló que los barcos que pararon son los de la flota costera de Mar del Plata que liquidan salarios con el sistema «a la parte». «Esto es: toman los ingresos, le restan los gastos y el remanente se lo reparten entre la tripulación y el dueño del barco más las cargas sociales. Hoy esa parte a repartir es tan tan baja que tampoco consiguen tripulación y en algunos casos deben darles garantizados, que no pueden parar», profundizó.

Los industriales pesqueros reclaman medidas del Estado para solucionar una crisis que afecta a más de 2.000 personas

Frente a este escenario, los industriales pesqueros reclaman algún tipo de compensación por parte del Estado, como baja de impuestos o retenciones. Vale recordar que la pesca tiene una escasa incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI), de apenas 0,3% sobre el total, pero sí es más relevante en materia de exportaciones (es el noveno complejo exportador del país).

Recientemente, Sebastián Agrliano, Gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, expuso en una nota al portal revistapuerto que el litro del combustible trepó a más de $2.400, por lo cual la situación se vuelve «insostenible».

En ese marco, anticipó que no alistarán los barcos para iniciar próximas mareas y pidió un precio diferenciado del gasoil, intervención sobre el esquema de provisión en muelle y financiamiento de capital de trabajo.

Esta crisis pone en riesgo a 49 embarcaciones y entre 2.000 y 3.000 personas entre personal embarcado y trabajadores en tierra. El efecto es particularmente más agudo en la flota del variado costero, integrado por más de treinta especies de peces óseos y cartilaginosos (como corvina, pescadilla, brótola, gatuzo), y en la merluza.

Fuente: Ámbito

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