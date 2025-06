CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ: “Milei sigue destruyendo derechos”

La Jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez se pronunció esta tarde tras la condena a seis años de prisión de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y así ratificó el fallo del tribunal que la condenó a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, pena que además incluía la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la funcionaria provincial Cristina Álvarez Rodríguez manifestó “la causa Vialidad está plagada de irregularidades y la Corte Suprema no debe validar un fallo condenatorio así”.

Álvarez Rodríguez manifestó “mientras Milei destruye derechos, Macri opera desde las sombras y los grandes medios fogonean el odio”.

Además la sobrina nieta de Eva Perón consignó “es así de este modo que el poder judicial cumple su rol: proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.

La funcionaria bonaerense expresó “se trata de un sistema de que persigue y condena a líderes que defienden lo intereses de las mayorías populares. Esto ya lo vimos en Brasil con ´Lula´ y hoy lo vemos en la Argentina”.

Para finalizar la arquitecta y política argentina, no dudó en decir “no hay justicia cuando el fallo ya estaba escrito antes del juicio. No hay democracia plena en nuestro país con Cristina Fernández de Kirchner proscripta”.

Comentarios

comentarios