Cristina Kirchner: «Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen»

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló por primera vez sobre el intento de asesinato en su contra: «Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen». Además, contó que el Papa Francisco se comunicó con ella al día siguiente del atentado. Lo dijo en el marco de una reunión con curas villeros en el Senado de la Nación.

«Quería que mi primera actividad fuera con ustedes. Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Y si estoy viva por Dios y la Virgen, debía hacerlo rodeada de curas villeros y hermanas», expresó. En la misma línea, se refirió a la misa que realizó el Frente de Todos el sábado pasado en la Basílica de Luján: «Me hubiera gustado estar, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mí presencia lo que era un momento muy especial», expresó.

«Ustedes saben que el papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves (el viernes 2 de septiembre). Estuvimos hablando por teléfono y me digo algo así como que ‘los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia’. Primero es lo verbal, la agresión; después ese clima va creciendo, creciendo y creciendo y finalmente se produce… Bueno», relató la titular del Senado.

Aunque prefirió no profundizar en el tema: «Yo no quiero hablar de eso, de ese día. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto a los barrios. Lo decía Ignacio, desde la inflación, de los precios, de la necesidad de la gente, de lo que decía recién la hermana, que la gente comía y comían en familia». La ex mandataria enfocó su discurso al «orden» que, en sus palabras, tuvo su paso por la Casa Rosada: «Yo digo siempre que ese es el orden porque a mí me gusta también vivir en orden. A todos nos gusta el orden ¿no?».

Cristina Kirchner reveló que siente estar viva por Dios y la Virgen

En la misma línea continuó: «Para mí el orden que nosotros dimos en nuestro gobierno fue ese: el orden que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica, el vendedor en su comercio, el comerciante. El orden de que cada uno esté haciendo lo que sabe y lo que tiene que hacer, ese es el orden. Por lo menos para mí ese es el orden. El orden de la pala, del palo y bala no me parece orden».

Por otra parte, la ex presidenta comparó el intento de asesinato en su contra con el que sufrió el Hipólito Yrigoyen el 24 de diciembre de 1929, cuando transitaba su segundo mandato como presidente de la Argentina: «¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece que tenemos que examinarnos nosotros mismos, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos. Y lo que somos, porque siempre hubo grupos, tal vez no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente».

Se trató de la primera aparición pública de la vicepresidenta a dos semanas de que Fernando Sabag Montiel intentara dispararle en la cabeza, mientras Cristina Kirchner firmaba libros y saludaba a militantes en las inmediaciones de su domicilio del Barrio porteño de Recoleta.

La agrupación de Curas Villeros fue uno de los tantos en solidarizarse con el hecho: «Queremos expresar nuestra solidaridad y la cercanía de nuestra oración por el atentado que sufrió anoche. Un hecho grave que atenta a su vez contra la democracia».

FUENTE: NA

