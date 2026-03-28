Cronograma de actividades destacadas en la programación de abril de la Casa Mariano Mores

El espacio municipal invita a marplatenses y turistas a disfrutar de conciertos gratuitos y visitas guiadas por la historia del reconocido músico. La propuesta incluye presentaciones de diversos ensambles y artistas locales todos los sábados del mes.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTUyC) informa la agenda de actividades previstas para abril en la Casa Mariano Mores, ubicada en el histórico Chalet Ave María en Alem 2469, esquina Gascón.

El espacio mantiene abierta la invitación para conocer la trayectoria del gran maestro a través de visitas guiadas los lunes, miércoles y viernes a las 11. Durante estos recorridos, los asistentes pueden conocer la historia, anécdotas y carrera musical de Mores, además de detalles sobre su vida cotidiana en la ciudad, con acceso a las habitaciones y a una exhibición fotográfica de la familia, con entrada gratuita.

También se ha dispuesto un Servicio educativo, para estudiantes de nivel Secundario, Terciario y Universitario. La Historia del Tango a través de Mariano Mores y su vida cotidiana marplatense. Ejes temáticos: Historia del Tango. Biografía de Mariano Mores. Historia de Mar del Plata. Las personas interesadas pueden inscribirse en: casamarianomores@gmail.com o llamar al 4997970 (interno 2944).

Los espectáculos musicales centrales se desarrollarán los sábados a las 20, siempre con entrada gratuita. Se recomienda llegar con media hora de antelación.

El cronograma de conciertos incluye:

– Sábado 11: Se presenta Paula Reser en concierto. Nueva presentación de esta cantante marplatense de tango que posee una interpretación particular del tango clásico, pero también de tangos viejos para oídos nuevos. Con su voz ronca y su impronta personal se ha transformado en una de las revelaciones más destacas como cantante de tango de la ciudad. Acompañada del maestro Manuel Poggi en piano.

– Sábado 18: Presentación de Andrea Morro. Junto con Ariel Gez en guitarra hacen un dupla más que potente en torno a una interpretación arrabalera del tango del novecientos y más entrados en el Siglo XX. Con su show característico y ameno, Morro ofrece una voz y una impronta popular y de gran llegada al público.

– Sábado 25: La cantante dolorense/marplatense Rocío Baraglia, luego de una intensa temporada de verano entre el tango y el teatro vuelve a Casa Mariano Mores con su habitual concierto de plena conexión con el público. Tangos, candombes y milongas acompañada de Lucas Turquie en guitarras y su habitual virtuosismo.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4997970 (interno 2944), escribir a casamarianomores@gmail.com o seguir las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram bajo el usuario @casamarianomores.

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