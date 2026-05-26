Cruzando El Charco celebra 14 años de historia en La Plata.

El show en Atenas será mucho más que un aniversario: será el reencuentro de la banda con su lugar natal, en un momento clave de su carrera. Después de años de giras, discos y escenarios emblemáticos, Cruzando El Charco vuelve a La Plata para celebrar junto a su público 14 años de música, emociones y canciones que acompañaron distintas generaciones.



La celebración tendrá un condimento especial: Cruzando El Charco confirmó que no realizará shows en CABA durante este año, por lo que la fecha del 1 de agosto en el Microestadio Atenas será una oportunidad única para ser parte de este festejo tan esperado.



Las entradas se encuentran disponibles a través de sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera

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