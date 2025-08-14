Cuáles son las cinco esquinas de Mar del Plata que tendrán cortes de tránsito durante 10 días

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon. Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Según el informe, habrá cinco cortes de tránsito durante diez días por obras viales en cinco esquinas de Mar del Plata. Ellas son:

Santa Fe y Larrea

Pringles y Corrientes

Las Heras y Paso

Las Heras entre Laprida y Paso

Larrea entre Corrientes y Santa Fe

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

Repotenciación LED – Centro

Belgrano desde Santa Fe a Buenos Aires

Corrientes entre Luro y Belgrano

Estrada / Constitución

Constitución y Angel Roffo – Instalación columna semáforo

Bosque Peralta Ramos

Las Margaritas entre Mario Bravo y Diagonal Estados Unidos Norte

Los Andes

Malvinas Argentinas entre Almirante Brown y Falucho

Bosque Grande

Eduardo Peralta Ramos entre Solís y Gaboto

Villa Primera

Italia y Brandsen

Nueva Pompeya

Brandsen y Salta

Berutti y 20 de Septiembre

Vieja Estación Terminal

Rawson entre Olavarría y Alsina

Estrada

Pirán entre Aragón y Lijo López

San José / Primera Junta

Catamarca y Larrea

Vieytes y Córdoba / Santiago del Estero

Pringles y Arenales

Santa Fe y Azcuénaga / Larrea

Larrea y San Luis / Santiago del Estero

Azcuénaga y Santiago del Estero / Santa Fe

Corrientes esquina Pringles

Las Heras y Paso

El Martillo

Fortunato de la Plaza y Ciudad de Dolores

Centro / La Perla

Colón entre Santiago del Estero y Santa Fe (Cañerías)

España y Belgrano

Jujuy esquina 25 de Mayo

9 de Julio y Salta

Rivadavia y Jujuy

Don Emilio

Tetamanti entre San Salvador y Vertiz

Parque Luro

Tejedor entre Florísbelo Acosta y Juan A. Peña (Sentido NO – SU)

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

Fuente: Mi8

