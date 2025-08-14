Mirador Virtual Mobile

Cuáles son las cinco esquinas de Mar del Plata que tendrán cortes de tránsito durante 10 días

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon. Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Según el informe, habrá cinco cortes de tránsito durante diez días por obras viales en cinco esquinas de Mar del Plata. Ellas son:

  • Santa Fe y Larrea
  • Pringles y Corrientes
  • Las Heras y Paso
  • Las Heras entre Laprida y Paso
  • Larrea entre Corrientes y Santa Fe

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

Repotenciación LED – Centro

  • Belgrano desde Santa Fe a Buenos Aires
  • Corrientes entre Luro y Belgrano

Estrada / Constitución

  • Constitución y Angel Roffo – Instalación columna semáforo

Bosque Peralta Ramos

  • Las Margaritas entre Mario Bravo y Diagonal Estados Unidos Norte

Los Andes

  • Malvinas Argentinas entre Almirante Brown y Falucho

Bosque Grande

  • Eduardo Peralta Ramos entre Solís y Gaboto

Villa Primera

  • Italia y Brandsen

Nueva Pompeya

  • Brandsen y Salta
  • Berutti y 20 de Septiembre

Vieja Estación Terminal

  • Rawson entre Olavarría y Alsina

Estrada

  • Pirán entre Aragón y Lijo López

San José / Primera Junta

  • Catamarca y Larrea
  • Vieytes y Córdoba / Santiago del Estero
  • Pringles y Arenales
  • Santa Fe y Azcuénaga / Larrea
  • Larrea y San Luis / Santiago del Estero
  • Azcuénaga y Santiago del Estero / Santa Fe
  • Corrientes esquina Pringles
  • Las Heras y Paso

El Martillo

  • Fortunato de la Plaza y Ciudad de Dolores

Centro / La Perla

  • Colón entre Santiago del Estero y Santa Fe (Cañerías)
  • España y Belgrano
  • Jujuy esquina 25 de Mayo
  • 9 de Julio y Salta
  • Rivadavia y Jujuy

Don Emilio

  • Tetamanti entre San Salvador y Vertiz

Parque Luro

  • Tejedor entre Florísbelo Acosta y Juan A. Peña (Sentido NO – SU)

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

