Cuáles son las cinco esquinas de Mar del Plata que tendrán cortes de tránsito durante 10 días

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon. Cómo seguirlos en tiempo real.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.
Según el informe, habrá cinco cortes de tránsito durante diez días por obras viales en cinco esquinas de Mar del Plata. Ellas son:
- Santa Fe y Larrea
- Pringles y Corrientes
- Las Heras y Paso
- Las Heras entre Laprida y Paso
- Larrea entre Corrientes y Santa Fe
Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.
El listado completo de cortes es el siguiente:
Repotenciación LED – Centro
- Belgrano desde Santa Fe a Buenos Aires
- Corrientes entre Luro y Belgrano
Estrada / Constitución
- Constitución y Angel Roffo – Instalación columna semáforo
Bosque Peralta Ramos
- Las Margaritas entre Mario Bravo y Diagonal Estados Unidos Norte
Los Andes
- Malvinas Argentinas entre Almirante Brown y Falucho
Bosque Grande
- Eduardo Peralta Ramos entre Solís y Gaboto
Villa Primera
- Italia y Brandsen
Nueva Pompeya
- Brandsen y Salta
- Berutti y 20 de Septiembre
Vieja Estación Terminal
- Rawson entre Olavarría y Alsina
Estrada
- Pirán entre Aragón y Lijo López
San José / Primera Junta
- Catamarca y Larrea
- Vieytes y Córdoba / Santiago del Estero
- Pringles y Arenales
- Santa Fe y Azcuénaga / Larrea
- Larrea y San Luis / Santiago del Estero
- Azcuénaga y Santiago del Estero / Santa Fe
- Corrientes esquina Pringles
- Las Heras y Paso
El Martillo
- Fortunato de la Plaza y Ciudad de Dolores
Centro / La Perla
- Colón entre Santiago del Estero y Santa Fe (Cañerías)
- España y Belgrano
- Jujuy esquina 25 de Mayo
- 9 de Julio y Salta
- Rivadavia y Jujuy
Don Emilio
- Tetamanti entre San Salvador y Vertiz
Parque Luro
- Tejedor entre Florísbelo Acosta y Juan A. Peña (Sentido NO – SU)
Dónde ver los cortes en tiempo real
Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.
Fuente: Mi8