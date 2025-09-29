Cuánto vas a tener que pagar de gas si el Gobierno saca a Mar del Plata del programa Zona Fría

En el proyecto de Presupuesto 2026, la administración de Javier Milei deroga los artículos que incorporaron a la ciudad al régimen de subsidio, en 2021. Algunos ejemplos para dimensionar el impacto que podría tener este recorte.

En casi dos años de Gobierno, el presidente Javier Milei intentó tres veces quitar a Mar del Plata del programa Zona Fría, que garantiza descuentos en las tarifas de gas en las localidades donde el invierno se hace sentir. La primera vez fue en la Ley Bases, luego en la amenaza de recortar el régimen a través de un DNU y en los últimos días mediante el proyecto de Presupuesto, que se presentó la semana pasada en el Congreso.

Aunque no todo está dicho, porque hay que ver cómo avanza la propuesta libertaria, en caso de concretarse la medida, el impacto en las facturas se hará notar, ya que el beneficio por ser “Zona Fría” ronda el 30%.

A modo de ejemplo, un usuario que entre junio y agosto pagó $83.000, sin el descuento de este régimen tendría que haber abonado $109.000 (el beneficio fue de $26.000). Uno que pagó $51.000 en ese mismo período, sin Zona Fría debería haber abonado casi $67.000 (el beneficio fue de $15.800) y una usuaria que recibió una factura de $24.400 tendría que haber pagado $32.000 (el beneficio fue de $7.500).

Desde que se conoció la intención de Milei -a través del artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026– de “derogar los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637″, distintos sectores manifestaron su negativa con propuesta oficial.

Por un lado, la Cámara de Diputados de la Provincia rechazó -por unanimidad y a través de la resolución- la decisión del gobierno nacional de quitar la Zona Fría a gran parte del sur y sudeste del territorio bonaerense.

Por otro lado, empresarios y comerciantes, nucleados en Ucip, y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Mar del Plata (Stigas) también pusieron el grito en el cielo con la posibilidad de este recorte. Por un lado, por las consecuencias que tendría en la estructura de costos y, por el otro, por el impacto que tendría para la salud de miles y miles de familias.

Aunque consideró que debería sostenerse, para el intendente de General Pueyrredon la medida coincide con el «gran objetivo» del Ejecutivo nacional de «sostener el superávit fiscal”. Para el jefe comunal, hay que «pedir parámetros objetivos para definir quiénes entran en Zona Fría y que lo debata el Congreso».

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios