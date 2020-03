CUARTETO DE NOS EN EL GRAN REX

DOMINGO 24 DE MAYO – 20:30HS TEATRO GRAN REX – AV. CORRIENTES 857



GIRA ARGENTINA 202027/5/2020 – Río Cuarto – Elvis Bar28/5/2020 – Córdoba – Quality Espacio29/5/2020 – Mendoza – Teatro Plaza30/5/2020 – Rosario – Sala de las Artes31/5/2020 – Santa Fe – Tribus



El JUEVES TOUR 2020 de CUARTETO DE NOS, los encuentra en un gran momento interno.

Ellos mismos han declarado que este show es el mejor de los últimos tiempos, debido a lo logrado de su set list y al perfecto amalgama de las canciones de sus últimos 6 discos.No es fácil en una banda siempre cambiante, que las canciones encajen como piezas de puzzle para lograr un show potente, variado, emotivo, reflexivo y también eufórico.

Como tampoco lo es, que sus canciones seduzcan a niños de 9 y a sus padres de 45 o a sus hermanos de 17 o 28.Pero EL CUARTETO DE NOS logra eso y logra siempre sorprender, emocionar e inspirar a otros, algo que sin duda es muy halagador para ellos.



JUEVES detonó como una bomba en su lanzamiento en agosto del año pasado.Los fans no sabían que esperar y el público en general se encontró con un disco ecléctico, tanto como sus productores y sonidos.Curiosamente, un disco con tantas miradas y canciones tan disímiles unas de otras, generó un sentir particular entre sus seguidores. Declaran muchos de los fans, haber tenido “un viaje” cuando salió el icónico disco RARO, con el que el Cuarteto sorprendió en toda Latinoamérica como una banda nueva y original, cuando en el fondo ya tenía 20 años de trayectoria local.



Muchas diferencias y quizás unas cuantas similitudes pueden generar ese vinculo invisible entre ambos discos, pero sin duda los efectos contagiosos son bastante similares. Cuando uno se encuentra con canciones como “Contrapunto”, “Tiburones en el bosque”, “Mario Neta” o “Punta Cana”, o las joyitas escondidas como “Fallaste Nostradamus” (que probablemente vea la luz en vivo en este 2020), puede sentir una adrenalina y emoción particular como lo fuera en su momento con “Yendo a la Casa de damián, “Ya no sé que hacer conmigo” o “Pobre Papá”.Pero JUEVES, es particular, adictivo y feliz. Un disco diferente de principio a fin, desde su gestación hasta los oídos populares y por eso lo vuelve tan disfrutable y tan bien recibido. Es difícil catalogar un disco o saber que va a pasar, por eso JUEVES, no fue pensado con ningún objetivo, ni mensaje, ni trasfondo, tan solo un JUEVES…

JUEVES TOUR ya ha tocado varias ciudades de LATAM, habiendo generado SOLD OUT casi en todas ellas.En el 2020 le toca debutar en los países de Centroamérica, que vienen agotando las entradas en tiempos record. También DF y varias ciudades de México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile y muchas más, esperan ver JUEVES en vivo. Mientras que a unas les tocará encontrarse con el show de Jueves por primera vez, a algunas otras, verán un show donde se nota el camino andado y que depara nuevas incorporaciones al set list.



EN EL MEJOR MOMENTO de CUARTETO DE NOS, JUEVES llega a sus ciudades.

GIRA 2020:25/1/2020 – Cuenca (Ecu)16/2/2020 – Paso de los Toros (UY)23/2/2020 – Atlántida (UY)12/3/2020 – Morelia (Mx)13/3/2020 – Querétaro (Mx)14/3/2020 – Vive Latino (Mx)15/3/2020 – León (Mx)17/3/2020 – San José de Costa Rica (CR)18/3/2020 – San José de Costa Rica (CR)20/3/2020 – Ciudad de Panamá (PAN)21/3/2020 – Santo Domingo (Rep Dom)28/3/2020 – Maldonado (Uy)17/4/2020 – Minas y abril (UY)18/4/2020 – San José (Uy)19/4/2020 – Nueva Helvecia (Uy)16/5/2002 – Quito (Ec)18/5/2020 – Lima (Pe)19/5/2020 – Lima (Pe)20/5/2020 – Arequipa (Pe)

CUARTETO DE NOS: Roberto Musso – Guitarra y vozSantiago Tavella – BajoÁlvaro Pintos – Batería y percusionesSantiago Marrero – Teclados y programacionesGustavo Antuña – Guitarras

