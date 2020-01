Cuatriciclos en Pinamar: cuántas multas se hicieron y cómo será el operativo de seguridad para el resto del verano

A diez conductores se les retuvo el vehículo por no usar casco. A otros cuatro, por exceso de alcohol en sangre

Para la temporada 2020, las autoridades encargadas de la seguridad en Pinamar trazaron un objetivo claro: achicar al mínimo las infracciones deliberadas que cometen los turistas a bordo de sus vehículos de playa.

El mal uso de los cuatriciclos y UTV por parte de un sector de los veraneantes implicó que el municipio duplicara los controles policiales en varios de los accesos al Partido, con dos problemáticas que se perciben cada año: la falta de uso de casco y la conducción de los menores de edad.

Consultado por Infobae, Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, explicó: “Desde el 10 de diciembre, los operativos se hacen con un motivo de prevención y no de hacer estadísticas. Eso cambió de manera determinante la cantidad y el modo en el que se controla. Cuando se controla para hacer estadísticas agarrás a todo el mundo, independientemente del que cumple o no la norma. En cambio, cuando se hacen operativos de prevención, se está deteniendo a personas que cometen irregularidades a la hora de conducir. Eso empezamos a hacer y tuvimos resultados más efectivos”.

En la primera quincena del año, estos operativos de prevención lograron retener 45 vehículos en los diferentes puntos de control de Pinamar. A 10 de estos conductores se les labró una multa por no usar casco, mientras que fueron 4 los casos en la que se detectó exceso de alcohol en sangre.

“Todos los vehículos fueron restituidos. No hubo sobre ellos ningún pedido de secuestro y las violaciones a la normativa no habilitaban a continuar con la retención. En la mayoría de los casos los propietarios no aportaban la documentación. Luego, cuando sí lo hacían, retiraban el vehículo”, indicó Ventoso.

Parte de la nueva cartelería que el municipio de Pinamar instaló en La Frontera

“El porcentaje de cumplimiento de la normativa, en cuanto a la documentación, es altísimo. Prácticamente no hay irregularidades en cuanto a la documentación que se les exige a los conductores para andar en UTV, cuatriciclos o 4×4. Los problemas sí suceden en relación a aquellos que los manejan: o por falta de casco o por consumo de alcohol, que son los menos”, explicó el funcionario.

“Esos operativos de prevención los hicimos en todo el partido de Pinamar de manera fija. Lugares estratégicos, de manera conjunta con personal policial del Operativo Sol. Se dieron principalmente en la parte norte de Pinamar, ya que el acceso a la playa se estableció por una una sola calle y todo el control confluye en ese retén, 100 metros antes de acceder a la playa”, destacó el secretario de Seguridad.

“Eso nos permite tener un control del 100% de los vehículos que ingresan por esa zona a la playa. Lo mismo en Cariló, que tenemos también la cobertura de los llegan por allí”.

El corredor seguro por el cual deben transitar los vehículos al descender en la playa (Diego Medina)

Infobae recorrió durante una tarde los médanos de Pinamar Norte, ubicados en “La Frontera”, que son privados y en los cuales la Municipalidad no tiene jurisdicción. Allí, una estadística se repitió por horas entre las bajadas y las subidas de las dunas: la mitad de los conductores de cuatriciclos son visiblemente menores de edad y sólo el 50% de ellos llevaba puesto el casco mientras manejaba.

En el acceso a la playa es prácticamente imposible detectar irregularidades. Muchos de estos vehículos playeros llega enganchados de camionetas 4×4. Ubicados estos sobre la arena, transitan por los corredores seguros por los cuales deben circular los cuatris y UTV. La señalización y el respeto por este camino -a diferencia del año pasado- sí es un éxito por parte de los encargados de la seguridad en la parte Norte de Pinamar.

Previo al inicio de la temporada, Alberto Lamarque, secretario de Gobierno de Pinamar, remarcó que, actualmente, las multas se rigen por las unidades fiscales. El precio de cada unidad fiscal es de $58,34. “Las multas oscilan entre las 300 y 1.000 UF”. De este modo, la multa más baja es de $17.502 y la más costosa de $58.340.

“Los autos y jeeps no tienen problema de documentación. En esos vehículos es menor la cantidad de retenciones por no tener los papeles el regla. Para la segunda quincena volvimos a colocar mucha cartelería de prevención, para el uso de cascos y las velocidades máximas. El resultado está a la vista”, cerró el funcionario.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios