Cuatro de cada diez trabajadores en Argentina son informales

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que la informalidad alcanzó el 43% a fines de 2025 y volvió a subir en la comparación interanual.

La informalidad laboral en Argentina volvió a mostrar niveles elevados y persistentes. Según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el 43% de los trabajadores se desempeña en condiciones informales, lo que equivale a 4 de cada 10 personas ocupadas sin acceso a derechos laborales básicos, cobertura social ni aportes jubilatorios.

El relevamiento, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, evidenció además un aumento de un punto porcentual en comparación con el mismo período del año anterior, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace casi dos décadas.

En términos sociales, el informe subraya el fuerte vínculo entre informalidad y pobreza: el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que evidencia el impacto directo de la precariedad laboral sobre las condiciones de vida.

Uno de los datos más preocupantes es la situación de los jóvenes. Siete de cada diez trabajadores de entre 16 y 24 años son informales, una tasa significativamente superior al promedio general, que refleja las dificultades de inserción laboral en ese segmento etario. En el tercer trimestre de 2025, este grupo registraba una informalidad del 67,4%, casi 24 puntos por encima del nivel global.

En contraste, la menor incidencia se observa entre los trabajadores de 45 a 64 años (60 en el caso de las mujeres), con una tasa del 34,2%. En tanto, los trabajadores de entre 25 y 44 años presentan un 42,2% de informalidad, mientras que entre los mayores de 65 años el indicador asciende al 57,8%. De este modo, el fenómeno impacta con mayor intensidad en los extremos de la vida laboral.

El informe también destaca que la mayor concentración de empleo informal se registra en el Gran Buenos Aires, y que los niveles actuales son similares a los observados en 2008, lo que confirma que la informalidad es un problema estructural en el mercado de trabajo argentino.

La falta de medidas de seguridad en obras refleja las condiciones de precariedad que atraviesan millones de trabajadores informales.

A nivel regional, Argentina se ubica en el cuarto lugar entre nueve países de América Latina, por detrás de Chile, Brasil y Costa Rica, en una región caracterizada por altos niveles de precariedad laboral.

Fuente: Diario Popular

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