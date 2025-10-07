Cuenta regresiva para el show de Mica Mujica en formato Full Band

Viernes 10 de octubre, 21:30 hs. Chauvín – San Luis 2849

Mica Mujica, cantautora argentina de 24 años y participante de La Voz Argentina 2025, regresa a Mar del Plata con un show que promete emocionar y sorprender. Dueña de una voz potente y una presencia escénica cautivante, la artista ha sabido conquistar escenarios y ganarse un lugar propio dentro de la escena nacional.

Su trayectoria incluye destacadas temporadas teatrales como “Argentina la revista” junto a Nito Artaza, “Showman” con Roberto Peña, y sus lanzamientos como música y compositora.

Con una carrera en constante crecimiento, ha compartido su arte en innumerables shows, emocionando con su autenticidad y sensibilidad.

En esta nueva etapa, el público podrá disfrutar de su versatilidad musical, distintos climas sonoros, fuerza escénica y momentos íntimos que conectan con el alma. Acompañada por sus músicos, quienes invitan a vivir una noche donde la música trasciende y se convierte en experiencia. Un show pensado para quedar grabado en el corazón de todos.

Entradas a la venta en este link ( https://entradas.chauvin.com.ar/soundroom/mica-mujica_3 )

Mica Mujica en La Voz 2025:

https://www.youtube.com/watch?v=ZAE-aj_sX7c&t=120s

Redes oficiales:

Instagram: @mica.mujica

