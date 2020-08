Cuestionan números oficiales: «El 50% de los casos positivos no tienen un nexo aparente»

Así lo destacó el director del Hospital Interzonal General de Agudos, Gustavo Galván, en conferencia de prensa, en la que se destacaron las diferencias entre lo informado por el SISA y lo que realmente sucede en los nosocomios.

La cantidad de camas ocupadas y los estudios de seguimiento epidemiológico, desde la municipalidad marcan una diferencia con la real situación en los hospitales provinciales de Mar del Plata.

Al menos así lo remarcó el director del Interzonal, Gustavo Galván en la conferencia de prensa brindada junto a Gastón Vargas en Zona Sanitaria VIII.

«A última hora del miércoles eran 21 pacientes positivos y 8 sospechosos. Luego hubo altas y nuevos ingresos, pero el número es similar actualmente. Los ingresos dependen del tipo de pacientes porque algunos no pueden ingresar al Modular por más que sean positivos porque necesitan asistencia de otros servicios que se brindan únicamente en el Hospital Interzonal», dijo respecto a la ocupación de camas en el Hospital Modular

En relación a la diferencia de las cifras que se informan desde el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, Galván remarcó que «es un número que difiere de la realidad. A veces los datos que se pueden manejar del SISA no es que no sean reales, sino que difieren en los tiempos. Nosotros tomamos el ingreso del paciente día a día y vamos contando minuto a minuto. La información del SISA a veces tiene retrasos en los tiempos. Hay una diferencia entre las camas que están ocupadas y los datos que se publican».

En cuanto al nexo epidemiológico, la secretaria de Salud Viviana Bernabei había explicado que sólo del 10% de los casos se desconoce. No obstante, el director del HIGA manifestó que «desde el Hospital no nos dedicamos a controlar el origen de todos los casos porque es una tarea de otra autoridades, pero nos parece que en los últimos días el 50% de los casos positivos no tienen un nexo aparente. Si después se investiga y hay una asociación, a nosotros nos está pareciendo a simple vista que hay un 50%».

En referencia al procedimeinto en los próximos días, Galván afirmó que «el Intendente se mostró preocupado, se planteó trabajar en conjunto a nivel Nación, Provincia y municipio. La municipalidad se comprometió a aportar que los centros COVID funcionen las 24 horas para fortalecer la atención de los dos hospitales provinciales, pedir la colaboración del hospital nacional que está dedicado a patologías crónica y sensibilizar a la población a fin de concientizar que no haya circulación de gente».

