Cuidados Paliativos: “Cursar una enfermedad grave sin estos cuidados es como ingresar a un quirófano sin anestesista”

El viernes 12 de agosto de 18 a 19.30 horas tendrá lugar en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) una charla debate titulada “Beneficios de la atención oportuna con cuidados paliativos”, a cargo del doctor Ariel Cherro. La misma se da en el contexto de la Semana Nacional contra el dolor por el cáncer. La charla está dirigida a la comunidad de la USM y la UNMDP, pero se encuentra abierta al público en general.

Para obtener más información sobre la importancia de los cuidados paliativos y sobre el contenido de la charla, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con el disertante, Ariel Cherro. Cherro es Médico especialista en Oncología, especialista en Clínica Médica, y presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina.

En primer lugar, Cherro se refirió al concepto de Cuidados Paliativos y los definió como “un cuidado holístico integral de aspectos físicos, psicosociales y espirituales en el que se asiste a pacientes que tienen enfermedades amenazantes para la vida, enfermedades graves que muchas veces no responden a un tratamiento curativo y pueden limitar la expectativa de vida del paciente. Lo que se hace es acompañar al paciente y aliviar sus síntomas, junto con su familia y se entiende por familia a todo el entorno afectivo, no solo a los vínculos de sangre sino aquellas personas que el paciente considera sus seres queridos”.

Asimismo explicó que actualmente los cuidados paliativos están desaprovechados porque la accesibilidad es muy escasa y la derivaciones de los pacientes son muy tardías, ya que “a muchos médicos les cuesta proponerle al paciente que necesitan empezar un tratamiento para aliviar los síntomas. Muchas veces el médico piensa que todavía no es necesario derivar y no ve que el paciente necesita este soporte para poder derivar”.

En cuanto a los beneficios que tiene implementar este tipo de cuidados, Cherro dijo: “Los beneficios son múltiples porque por un lado, nos especializamos básicamente en control de síntomas, en comunicación y en trabajo en equipo. Estos son los tres pilares de los cuidados paliativos: ante la llegada de la enfermedad, la familia se desorganiza, está en shock con sus propios sentimientos, su propios problemas y cuesta organizarse y entender lo que está ocurriendo con la enfermedad”.

“Ayudamos a la familia a entender lo que pasa en problemas muy concretos, que a veces puede tener relación con algo legal, financiero y hasta cuestiones muy íntimas de reconciliaciones o espirituales muy profundas que viven en estos momentos. Es muy importante acompañar a la familia para reducir el impacto de la enfermedad en el paciente e incluso se realiza una intervención en el duelo también, para detectar familiares que puedan estar en riesgo a partir de esa situación traumática. La idea es ayudarlos a recuperar la vida posterior a esa pérdida”, agregó.

Con relación al rol de los profesionales de la salud en estas situaciones, el médico explicó que la problemática está relacionada con las instancias de formación profesional. “Lo que ocurrió históricamente es la falta de formación en el pregrado. Uno transcurre toda la carrera en Ciencias de la Salud y rara vez escucha hablar de cuidados paliativos. Muchos desconocen el tema y se lo encuentran en la práctica profesional, por eso cuesta incorporarlo”.

Por otro lado se refirió a la compleja tarea que implica comunicar ciertas noticias a los pacientes y lo necesario que es trabajar en ese aspecto. “El tema comunicación recién ahora se empieza a incluir en la currícula. Puntualmente a los médicos nadie nos enseña cómo comunicarnos, no se enseña cómo vas a tener que comunicarte cuando tenés que dar una mala noticia, cuando las cosas no evolucionan favorablemente. Hay que saber escuchar, tener paciencia, buscar estrategias, trabajar en equipo, para poder llevar adelante esa situación”, expresó.

Obras sociales y cuidados paliativos

Cherro explicó que muchas veces desde las obras sociales y las prepagas se buscan estrategias para no cubrir como corresponde el tratamiento de cuidados paliativos, pero actualmente se cuenta en la Argentina con una ley nacional que garantiza este derecho. En ese sentido dijo: “Recientemente en julio se sancionó la Ley Nacional de cuidados paliativos y nosotros estamos trabajando en la Ley Provincial desde la Sociedad Argentina de Medicina. Hasta el momento estaban contemplados los cuidados en el Programa Médico Obligatorio (PMO), aunque en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Derechos del Paciente estaban contemplados. El tema es que lo hacen de una forma ambigua y muy limitada y las obras sociales y prepagas se cubrían de brindarlos bajo diversas excusas”.

“La nueva ley contempla que independientemente de quien preste el servicio, se debe asegurar cuidados paliativos integrales y con un inicio oportuno. Estamos a la espera de la reglamentación, que se trabaja en este momento, que es un punto crítico. Si se reglamenta mal puede dar otra vez la posibilidad de desproteger a la población. Realmente esto es un derecho que habla de la dignidad humana, de evitar el sufrimiento, no hay un motivo para decir que no lo quiero brindar. Hoy en día cursar una enfermedad grave sin cuidados paliativos es como ingresar a un quirófano sin anestesista, uno ya no contempla esa posibilidad, es de un siglo atrás”, sintetizó.

Los cuidados paliativos pueden representar un ahorro para el sistema de salud

herro se refirió también a las ventajas que tienen para la salud la puesta en práctica de cuidados paliativos. Sobre este tema explicó que “con los cuidados paliativos se evitan muchas internaciones evitables. Un paciente sintomático con muchas molestias, falta de aire, depresión, vómitos, es un paciente policonsultador. Va a distintas guardias, se interna, le dan medicamentos que no corresponden, se complica, recibe una cirugía. Cuando se hacen los cuidados paliativos, se evita todo esto porque los síntomas están bien abordados”.

“Por otro lado, al trabajar en las directivas anticipadas el paciente puede expresar como quiere ser cuidado. Cuando entiende su situación de salud toma decisiones en base a su realidad y no a tratamientos costosísimos en base a expectativas no fundadas. Si el paciente entiende que la expectativa de vida no es larga y que los tratamientos no van a tener un gran beneficio, tal vez prefiere invertir su tiempo y su capacidad física en no realizarlo. Lo más importante es que se demostró que esto prolonga la calidad y el tiempo de vida. Todo esto hace que sea una asistencia centrada en las necesidades del paciente y no en sostener, continuar tratamientos que pueden ser considerados fútiles”, concluyó.

