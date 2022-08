CURSO GRATUITO PARA ADULTOS MAYORES SOBRE USO DE CELULARES

Sumar por Mar del Plata es un partido vecinal que nació en 2018 y se encuentra lanzando nuevas actividades a la comunidad como estos cinco cursos gratuitos de Manejo de Celulares para Adultos Mayores, promoviendo la Inclusión Digital. Los mismos se realizarán en su sede partidaria de 20 de septiembre 1744.

Para inscribirse o solicitar información las personas pueden acercarse de manera presencial el jueves 1 y viernes 2 de septiembre, de 13 a 17hs en 20 de septiembre 1744, o llamando al teléfono 223 456-5223.

El dirigente del espacio Santiago Bonifatti, destacó que «la inclusión digital del adulto mayor promueve la autonomía, la dignidad y la posibilidad que ésta franja etárea participe activamente de la sociedad con los conocimientos tecnológicos acordes a los tiempos que vivimos». De esta manera, Sumar apunta a la modernización de la ciudad con inclusión de los vecinos poniendo el acento en la necesidad de acortar la brecha digital y tecnológica.

El curso se dictará de forma presencial en la sede partidaria de Sumar por Mar del Plata, en 20 de septiembre 1744. Se abrirán cinco comisiones de una clase por semana (una por día hábil en el horario de las 15 hs, pudiendo elegir el participante el día que le resulte más conveniente concurrir), para asegurar la participación de todos los interesados, pero también para ofrecer un aprendizaje personalizado, que permita la verdadera incorporación de conocimiento para el uso de la tecnología.

Los Adultos Mayores son el grupo vulnerable más afectado por los avances de la digitalización de nuestra sociedad ya que no se trata de la adquisición de dispositivos tecnológicos o no, sino de la pérdida de la autonomía como derecho. Personas que toda su vida se han visto involucradas en las actividades de su comunidad de pronto no pueden incluirse por falta de acceso desde el conocimiento al uso y comprensión de su funcionamiento. Esto refuerza la discriminación por edad o edaismo que nos conduce a un callejón sin salida como humanidad ya que o morimos antes o llegamos a viejos. Es un deber de los gobiernos pero también de la sociedad civil organizar espacios para revertir esta tendencia occidental para incluir a los Adultos Mayores, en este caso en tecnología.

Así mismo, Bonifatti enfatizó «se trata de ser coherentes con lo que defendemos y propiciamos para nuestra ciudad en el plano de las ideas y lo llevamos a lo práctico proponiendo estas actividades abiertas y gratuitas a la comunidad, poniendo nuestro partido al servicio de la necesidad de los vecinos”.

